FOTO:V neurju Gloria je v Španiji umrlo najmanj pet ljudi

Poplave v kraju Malgrat de Mar v Španiji. FOTO: Josep Lago/AFP

Poplave v kraju Malgrat de Mar v bližini Girone v Španiji. FOTO: Josep Lago/AFP

Korziko je prekril sneg. FOTO: Pascal Pochard/AFP

Zunanja ministrstva nekaterih držav še odsvetujejo potovanje v Španijo zaradi nevarnega vremena, ki je zahtevalo pet življenj. Poleg tega neurje povzroča težave v prometu, tako cestnem in morskem kot letalskem, zaprte so tudi šole.Za severovzhodno Španijo in Baleare še veljajo opozorila zaradi valov, močnega dežja in ledu. V Valencii so v ponedeljek izmerili valove visoke 8,44 metra, kar je rekordna višina. Veter je dosegel hitrost do 115 kilometrov na uro. V najmanj 120 mestnih in občinskih svetih so se odločili, da bodo zaprli šole, neprevoznih pa je bilo tudi stotine kilometrov cest.Španska meteorološka agencija je izdala rdeče opozorilo zaradi izrednega tveganja za Teruel, Albacete, Murcio, Barcelono, Girono, Tarragono, Valencio, Alicante in Castellon. Poleg tega alarm velja za Baleare, Almerio, Granado in Jaen. Močni vetrovi in snežne padavine lahko povzročijo motnje v prometu.V osrednji pokrajini Avila je 63-letni moški umrl, ker so nanj padli strešniki, ki jih je dvignil močan veter. Nenavadno hladno vreme je bilo usodno za 54-letno brezdomko v Gandii, mestu blizu Valencie. Na severozahodu Asturije je moškega med nameščanjem verig na svoje vozilo na zasneženi cesti povozilo drugo vozilo. Četrta žrtev je moški, ki je umrl pred svojim domom v Moxientu zaradi podhladitve.Katalonska vlada je prepovedala vse dejavnosti na prostem v Gironi, Barceloni in osrednji Kataloniji. Zaradi neurja so morali zapreti letališče Alicante, kar je pomenilo odpoved skoraj 200 letov.Ob izlivu najdaljše španske reke Ebro v morje med Barcelono in Valencio je morska voda preplavila 30 kvadratnih kilometrov riževih polj. Takih razmer prebivalci še niso doživeli.