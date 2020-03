»V njenih očeh nisem zaznal agresije, ampak samo strah pred človekom«

Maja Prijatelj Videmšek se je z Miho Kroflom pogovarjala o volkovih, o katerih smo se Evropejci odločili, da jih hočemo ohraniti, o raziskavah snežnih leopardov, o delu raziskovalca velikih mačk, ki se sprašuje, kako med sabo komunicirajo tako čudovita in skrivnostna bitja, kot so leopardi in gepardi.