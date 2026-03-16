V ospredju večine strank povečanje samooskrbe s hrano

Zaradi geostrateških pretresov se krepi zavedanje, da je prehranska varnost eden od temeljev družbene stabilnosti. To prepoznava vseh deset političnih strank oziroma list, katerih volilne programe na področju kmetijstva smo analizirali. Vse poudarjajo potrebo po povečanju samooskrbe z lokalno, če je le mogoče, ekološko pridelano hrano, zaščiti kmetijskih zemljišč pred pozidavo in povečanju deleža lokalnih živil v javnih zavodih.

Stranke napovedujejo konkretne ukrepe (z izjemo Levice in Vesne, Mi, Socialisti, Resnice) za posodobitev kmetij, generacijsko prenovo, doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in povezovanje v verige vrednosti. A le redke (z izjemo liste Levice in Vesne, SD in Gibanja Svoboda) razmišljajo zunaj okvirja ukrepov kmetijske politike in navajajo tudi ukrepe za reformo prehranskega sistema kot celote.

Vse stranke in liste, zajete v analizi, se tudi zavedajo, da je treba povečati odpornost kmetijstva na podnebne spremembe (razen Resnice, ki zavrača temeljna znanstvena dejstva o podnebnih spremembah), vendar jih le peščica upošteva, da ima kmetijstvo tudi vlogo pri blaženju podnebnih sprememb. Dve stranki (SDS in Demokrati) v nasprotju s cilji zmanjševanja izpustov napovedujeta celo okrepitev živinoreje.