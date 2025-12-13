V ozadju prepovedi vegi burgerjev interesi mesne industrije

Industrija vpliva na politične populiste, ki zlorabljajo hrano za krepitev nacionalistične propagande, pravi Gaja Brecelj iz Umanotere.
Potrošniške organizacije so prepričane, da prepoved uporabe tradicionalnih mesnih imen (na primer burger, klobasa) za rastlinske alternative v EU ni upravičena. FOTO: Mike Blake Reuters
V ozadju težnje za prepoved mesnih izrazov za izdelke rastlinskega izvora ni skrb za zaščito interesov potrošnikov, pač pa lobiranje mesne industrije, ki želi omejiti konkurenco rastlinskih alternativ mesu, menijo v Zvezi potrošnikov Slovenije in Umanoteri.
Evropska komisija navaja, da je namen prepovedi mesnih izrazov za izdelke rastlinskega izvora izboljšati preglednost za potrošnike in ohraniti kulturni in zgodovinski pomen terminologije v zvezi z mesom. »Številne potrošniške organizacije smo prepričane, da prepoved uporabe tradicionalnih mesnih imen (na primer burger, klobasa) za rastlinske alternative v EU ni upravičena,« pravi Jasmina Bevc Bahar, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).
Raziskava, ki so jo izvedle nekatere članice Evropske potrošniške organizacije, kaže, da ...
