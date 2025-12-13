V ozadju prepovedi vegi burgerjev interesi mesne industrije

Industrija vpliva na politične populiste, ki zlorabljajo hrano za krepitev nacionalistične propagande, pravi Gaja Brecelj iz Umanotere.

V ozadju težnje za prepoved mesnih izrazov za izdelke rastlinskega izvora ni skrb za zaščito interesov potrošnikov, pač pa lobiranje mesne industrije, ki želi omejiti konkurenco rastlinskih alternativ mesu, menijo v Zvezi potrošnikov Slovenije in Umanoteri. Evropska komisija navaja, da je namen prepovedi mesnih izrazov za izdelke rastlinskega izvora izboljšati preglednost za potrošnike in ohraniti kulturni in zgodovinski pomen terminologije v zvezi z mesom. »Številne potrošniške organizacije smo prepričane, da prepoved uporabe tradicionalnih mesnih imen (na primer burger, klobasa) za rastlinske alternative v EU ni upravičena,« pravi Jasmina Bevc Bahar, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Raziskava, ki so jo izvedle nekatere članice Evropske potrošniške organizacije, kaže, da ...