V severnem Jadranu koronavirusa niso našli

Pri nas take raziskave ni

Na petih točkah ob obali Furlanije - Julijske krajine, kjer so izpusti čistilnih naprav, so raziskovalci italijanskega Nacionalnega inštituta za oceanografijo in geofiziko (OGS) vzeli vzorce morske vode in po analizi ugotovili, da v njih ni virusa sars-cov-2. Raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo pa so pri nas našli sledove virusa v čistilnih napravah in izrazili pričakovanje, da se z odpadno vodo virus ne širi.»Čeprav je več raziskovalcev trdilo, da virusa sars-cov-2 v morski vodi ni, smo ga želeli preizkusiti,« na spletni strani OGS pojasnjuje, direktor odseka za oceanografijo na OGS. »Tudi če ne moremo z gotovostjo trditi, da koronavirusa v morskih vodah celotnega Jadrana ni, je že rezultat naše študije dobra novica za prebivalstvo, za turiste in izvajalce v turističnem sektorju,« dodaja Solidoro. Študija je namreč prva, ki je dokazala odsotnost virusa v vodah severnega Jadrana.Podlaga za študijo je bila domneva, da bi virus lahko prišel v morje z očiščeno odpadno vodo. Raziskovalci opozarjajo, da človek na dan porabi okoli 250 litrov vode, proizvede pa tudi približno 130 gramov blata, kar gre v kanalizacijo. Virusi v okuženih in obolelih pa lahko proizvedejo do 50 milijonov kopij virusne RNA v gramu blata. »Spomnimo, da v litru morske vode živi približno milijarda bakterij in 10 milijard virusov, ki niso patogeni za človeka, temveč so glavni akterji, ki skupaj s fitoplanktonom ohranjajo delovanje morskega ekosistema,« pojasnjuje Solidoro. Izvedena raziskava je tudi del projekta AdSwim za proučevanje kakovosti morskih voda, v katerem znotraj programa Interreg sodelujeta Italija in Hrvaška.»V prihodnjih tednih nameravamo uporabiti drugi identifikacijski protokol, da primerjamo rezultate, dobljene z dvema metodama, in potrdimo dosedanje podatke,« pravi Alberto, izredni profesor na tržaški univerzi, ki je tudi sodelovala v raziskavi. »Nadaljevali bomo z vzorčenjem v petih točkah, izbranih ob obalah Furlanije - Julijske krajine, da bomo spremljali razvoj razmer in lahko ponudili večje jamstvo turistom,« dodaja še generalna direktorica OGS Paola Del Negro. V prihodnje nameravajo preveriti tudi odpadne vode v čistilnih napravah.»Pri nas vzorcev morske vode za take analize nismo jemali,« pravi vodja Morske biološke postaje v Piranu. Morska biološka postaja je enota Nacionalnega inštituta za biologijo, ki pa je preverjal vzorce več čistilnih naprav in v nekaterih vzorcih odkril sledove virusa sars-cov-2.Mikrobiolog Gorazd Pretnar pravi, da bi taka raziskava trajala teden dni, nato bi bilo treba opraviti še kontrolo. Brez raziskave ne more z gotovostjo trditi ničesar, dvomi pa, da je zaradi velikega razredčenja morje lahko vir okužb s covidom-19. Vprašanje je že, kako dobro ta virus prenaša morsko okolje. Dodaja pa, da so pri nas že poskrbeli, da v morje mikroorganizmi ne pridejo. Čistilna naprava v Piranu ima veliko ultravijolično svetilko, ki jih uniči.