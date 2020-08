V Sloveniji letno nezakonito ulovljenih ali ubitih najmanj 14.000 ptic

Odrasli belorepec je bil ob najdbi v zelo slabem stanju, a so ga oskrbeli in izpustili v naravo. FOTO: Neža Kocjan

Po rehabilitaciji v naravo izpustili 32 ptic

FOTO: Mavric Pivk/Delo

V Sloveniji je bilo v obdobju 2000–2019 evidentiranih 428 primerov nezakonitega lova in ubijanja ptic, številka pa še kar raste, razkriva poročilo Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (Dopps). Primeri se pojavljajo na območju celotne Slovenije, največ pa jih je iz osrednje Slovenije, Podravja in obalno-kraškega območja.Na podlagi trenutnega poznavanja problematike, ki pa je še vedno nepopolno, Dopps v svojem drugem tovrstnem poročilu ocenjuje, da je v Sloveniji na leto nezakonito ulovljenih ali ubitih 14.000 do 49.000 ptic. Največ je nezakonitega lova in ubijanja ptic z metodami lova, kot so npr. pasti, mreže, limanice … (10.000 do 26.000 osebkov), sledi nezakonit lov s strelnim orožjem (4000 do 23.000 osebkov) in zastrupljanje ptic (150 do 500 osebkov). Dodatno je po ocenah društva vsako leto čez slovenske meje nezakonito pretihotapljenih od 34.000 do 172.000 ptic.V Doppsu se s problematiko nezakonitega lova in ubijanja ptic poglobljeno ukvarjajo zadnji dve leti, ko tudi sistematično zaznavajo primere nezakonitih ravnanj, povezanih s pticami. Lani so na službe, pristojne za preganjanje tega kriminala, vložili 43 prijav, ki se nanašajo na nedavne primere z dovolj trdnimi dokazi ali utemeljenim sumom o nezakonitem ravnanju. Skupaj so lani v naravo po uspešni rehabilitaciji izpustili 32 ptic, ki so bile nezakonito ustreljene ali ulovljene in zadrževane v ujetništvu.Primere nezakonitega lova in ubijanja ptic je zelo težko odkrivati, saj se dogajajo zelo razpršeno po Sloveniji. »Prav tako pogosto takšna dejanja med ljudmi še vedno niso razumljena kot prekršek, ki bi ga bilo treba prijaviti.« Zato še vedno veliko primerov ostane neopaženih. V društvu so prepričani, da je število nezakonito ubitih ali ulovljenih ptic večje od ocenjenega.