V trajnost sili tudi 2500 tožb proti državam in podjetjem

Evropskemu zelenemu dogovoru je sledilo 159 zakonodajnih dokumentov, ki različne sektorje družbe vodijo v spremembe. Med njimi je tudi direktiva o okolju, družbi in upravljanju (ESG) in v nadaljevanju še direktiva o poročanju podjetij o trajnostnosti, ki predvideva razširitev zelenega dogovora na vse sektorje in obstoječe predpise. Podjetja bodo morala poročati ne le o svoji proizvodnji, temveč tudi o svojih dobavnih verigah in, na drugi strani, še o vplivu svojih izdelkov na okolje in družbo. Večje družbe prvič poročajo že 1. januarja 2024.

Trajnostna poročila družb bodo morala vsebovati tudi načrte prihodnjih izboljšav, ki pa ne bodo nepomembni. Spremembe zahtevajo kupci, zaposleni in poslovni partnerji, zelene naložbe pa so začele iskati tudi finančne ustanove, saj morajo tudi banke, zavarovalnice in skladi ozeleniti svoj portfelj.