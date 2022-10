V vodovodnem sistemu žalske komunale najden norovirus

Nacionalni inštitut za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano sta v petek potrdila, da v vodovodnem sistemu Šempeter, ki je del vodovodnega omrežja žalske komunale, ni več bakterij fekalnega izvora, zaznali pa so prisotnost norovirusa. V veljavi ostaja ukrep prekuhavanja vode, so danes sporočili z žalske komunale.

Pojava norovirusa v žalskem vodovodnem omrežju ne pomnijo. Kot so zapisali, imajo s tem širši zdravstveni problem, ki zahteva ukrepanje in sodelovanje zdravstvene stroke. Od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in nacionalnega laboratorija pričakujejo in zahtevajo takojšnje usmeritve pri nadaljnjih ukrepih.

»Pojavil se je virus, ki je deset do stokrat manjši od bakterij. Ta virus in na splošno virusi pa niso na seznamu analiz, ki jih komunalno podjetje v skladu s pravili redno opravlja v vodnih sistemih. Če ga NIJZ in nacionalni laboratorij ne bi ugotovila, ga žalska komunala ne bi niti zaznala. Sedaj pa, ko je ugotovljen, moramo stopiti skupaj NIJZ, nacionalni laboratorij in komunala ter skupaj ukrepati. Čeprav smo v petek mislili, da bomo v kratkem lahko preklicali ukrepe prekuhavanja, smo sedaj v situaciji, ko niti ne vemo, kdaj ga bomo lahko. Dokler ne bomo stoodstotno prepričani, da popolnoma nikjer v našem vodovodnem sistemu ni norovirusa, tega žal ne moremo preklicati,« so zapisali v žalski komunali.

S pomočjo gasilcev na štirih lokacijah omogočajo dostop do pitne vode in te aktivnosti bodo še intenzivirali, da ljudem čim bolj pomagajo, so zagotovili.

Po informacijah žalske komunalne ima norovirus lahko izvor tudi v fekalijah, vendar tega ne morejo potrditi, to mora potrditi zdravstvena stroka. Zato čakajo na usmeritve zdravstvene stroke, ker je to širši zdravstveni problem, in ne le problem vodovodnega sistema.

Pričakujejo torej bolj aktivno vlogo nacionalnega laboratorija in NIJZ. Zjutraj so se predstavniki žalske komunalne sestali z nacionalnim laboratorijem, naredili so načrt, na katerih točkah se ponovno odvzamejo vzorci in opravijo testi na norovirus.

»Predstavniki nacionalnega laboratorija so sedaj že na terenu. Problem pa je, da testiranje na norovirus ne traja le en dan, ampak lahko traja od dva do pet dni, in ker se tudi laboratorij s tem ne srečuje vsak dan, ne morejo točno reči, kdaj bodo rezultati testiranja znani,« so še navedli na žalski komunali.

Žalska komunala je zaradi prebavnih motenj 99 ljudi, ki so pomoč ta teden poiskali v celjski bolnišnici, sprejela ukrepe za izboljšanje vodooskrbe. Med drugim je tako uvedla vsakodnevno kontrolo vsebine klora na vsakemu vodovodnemu sistemu, podjetje je prevzelo tudi subjektivno krivdo, zato se v komunali obetajo tudi kadrovske spremembe.