FOTO:Več kot pol milijona ljudi v ZDA beži pred požari

Podnebne spremembe pospešujejo požare

V ameriški zvezni državi Oregon pred požari, ki jih poganjata veter ter suh in vroč zrak, se je moralo umakniti več kot pol milijona ljudi, ki so ognjenemu peklu prepustili celotna mesta. V državi se je razplamtelo več ducatov požarov, ki so vzeli vsaj štiri življenja. Gori v 12 zahodnih zveznih državah, v Kaliforniji je umrlo vsaj deset ljudi. Pogorelo je 1,8 milijona hektarov površin, kar je približno enako 3,3 milijona nogometnih igrišč.Sinoči so v Oregonu potrdili zadnje številke o evakuiranih. Požarom se je moralo umakniti več kot deset odstotkov od 4,2 milijona prebivalcev. Gasilci opisujejo, da se je s požari zelo težko boriti, saj divjajo tudi prek plinskih napeljav, ki gorijo. Demokratska guvernerka je povedala, da v državi še nikoli ni bilo toliko nenadzorovanega ognja, a to ni zadnja nesreča, temveč zlovešča napoved prihodnosti. »Čutimo posledice podnebnih sprememb,« je dejalaEnega od najbolj uničujočih požarov, Almeda, ki se je začel na meji s Kalifornijo, preiskuje policija. Požar, ki je uničil na stotine domov v mestih Phoenix in Talent, povezan pa je tudi z dvema žrtvama, bi lahko bil podtaknjen. Policija je že zavrnila govorice, da so požare podtaknili levi antifašisti ali desničarske skupine.Divji požari so v evakuacijo prisilili tudi ljudi v predmestjih Portlanda. Lokalni mediji poročajo, da je bilo onesnaženje zraka v mestu včeraj najhujše na svetu.V državi Washington je umrl enoletni deček, njegova starša pa sta v kritičnem stanju. Družinico so med begom pred požarom ujeli dim in plameni. Ogenj je uničil tudi večino hiš v mestu Malden.V Kaliforniji so našli še sedem trupel in bojijo se, da bo število žrtev še višje. Pogrešajo namreč še 16 ljudi. Šest od 20 največjih požarov v Kaliforniji se je razplamtelo letos.Za BBC sta izgubo doma v Phoenixu opisalain. V določenem trenutku sta dobila klic, da se morata takoj umakniti, z neba je padal pepel. Od doma sta se še lahko poslovila, mnogi tega niso mogli storiti. Zakonca poznata ljudi, ki jim ni uspelo rešiti svojih hišnih ljubljenčkov, pa tudi nekaj pogrešanih. Nastanila sta se pri prijateljih in upata, da bosta z denarjem od zavarovalnice lahko najela hotelsko sobo. Kaj bo čez pol leta, pa si še ne predstavljata.Že drugo leto zapovrstjo gori tudi v Amazoniji, ki se iz deževnega gozda spreminja v savano. Znanstveniki opozarjajo, da uničenje največjega deževnega gozda na svetu vodi do točke brez vrnitve.Podnebne spremembe so ključni vzrok za povečanje tveganja in obsega požarov na zahodu ZDA, pa tudi drugod. Tveganje je odvisno od več dejavnikov, temperature, vlažnosti tal, pa tudi prisotnosti dreves, grmovja in drugega goriva. Vsi ti dejavniki pa so neposredno ali posredno povezani s podnebnimi spremembami. Zaradi njih je organska snov bolj suha, zato se je število obsežnih požarov na zahodu ZDA med letoma 1984 in 2015 podvojilo.Raziskave kažejo, da spremembe v podnebju, ki ustvarjajo toplejše, bolj suhe razmere, podaljšujejo suše in sezono požarov. Zgolj ena stopinja Celzija več pomeni, da se požgano območje v nekaterih tipih gozdov razširi za 600 odstotkov. Projekcije za jugovzhodne ZDA kažejo na povečanje tveganja za požare, ki jih povzročijo strele, požgana območja naj bi se med 2011 in 2060 razširila za najmanj 30 odstotkov.Za kar 80 odstotkov požarov so sicer odgovorni ljudje, vendar se pri tem pogosto ne zavedajo, da višje temperature in bolj suhe razmere pospešijo požare, ki jih je tudi težje pogasiti. Toplejše in bolj suhe razmere poleg tega ugajajo škodljivcem, ki oslabijo ali celo ubijejo drevesa, to pa pomeni več goriva v gozdu. Na tveganje za požare vplivata tudi raba tal in upravljanje gozdov.Vsak od 13 gozdnih požarov v ZDA od leta 2000 je povzročil za milijardo dolarjev škode in stroškov, pretežno zaradi pogorelih domov in infrastrukture, stane pa tudi gašenje. Nadpovprečna je bila že sezona leta 2017 z velikimi požari v Montani, Oregonu in Washingtonu. Požari v Kaliforniji leta 2018 so tudi dosegali rekorde. Škoda zaradi požarov v teh dveh letih je presegla 40 milijard dolarjev.