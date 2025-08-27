Večino ekološkega mleka prodamo kot konvencionalnega. Kakšne so rešitve?

V nadaljevanju preberite:

Povpraševanje po ekoloških živilih narašča in presega ponudbo slovenskih ekoloških živil, saj uvozimo več kot 60 odstotkov ekoloških živil, porabljenih pri nas. Eden od razlogov za to so šibke ali neobstoječe tržne verige za ekološka živila. Za njihov razvoj je treba povečati aktivnost zadrug, je bilo eno od sporočil okrogle mize o vlogi zadrug pri razvoju ekološkega kmetijstva in socialnega podjetništva na Agri.

Pomen delujočih tržnih verig ponazarja primer ekološkega mleka. Večina ekološkega mleka pri nas pride do potrošnikov kot konvencionalnega, ker veriga za sveže ekološko mleko še ni vzpostavljena.