FOTO:Večina okoljskih organizacij se boji, a ne vse

Nekatere nevladne organizacije imajo za sabo tudi civilne iniciative. FOTO: Igor Zaplatil

Andrej Vizjak je že na zagovoru povedal, da ga motijo nevladne organizacije. FOTO: Jure Eržen/Delo

Nevladne organizacije so že napovedale presojo ustavnosti omejitev njihovih pravic. Foto Leon Vidic

Ljubljana – Predlagani zakon o ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 predvideva tudi močno omejitev za nevladne okoljske organizacije (NVO). »Prav epidemija nas je opomnila, kako dragoceni so osnovni gradniki življenja: dostop do pitne vode in kakovostne hrane, čist zrak, bogati in zdravi gozdovi, in kako pomembno je, da lahko naše ključne ekosisteme tudi zaščitimo pred uničujočimi posegi,« pravijo v Greenpeaceu »V torek je vlada potrdila novelo proti-koronskega zakona, v katero je potihoma vtaknila še dodatne pogoje za sodelovanje NVO v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja. Pogoji so tako zahtevni, da jih v dani situaciji ne more izpolniti tako rekoč nihče. Zrelo za ustavno pritožbo!« so objavili v centru za sodelovanje NVO in dodali, da bodo to storili v primeru, če bo spremembo potrdil tudi državni zbor.Predlog določa, da mora oseba s statusom nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu, za udeležbo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja izpolnjevati dodatne pogoje. Društvo mora imeti najmanj 50 aktivnih članov, ki so v preteklih dveh letih plačali članarino. Društva bi to dokazovala z zapisniki sej in izpiski plačanih članarin. Nevladniki so že takoj opozorili, da vseh članov ne razkrivajo niti stranke.Zavod mora imeti v tekočem in v zadnjih dveh letih ves čas zaposlene najmanj tri osebe s polnim delovnim časom in s strokovno izobrazbo 7. ravni. Ustanova pa mora imeti najmanj 10.000 evrov premoženja v vsakem letu.Dodatek je tudi določba, da »ne glede na določbe predpisov, ki urejajo upravni spor in graditev objektov, se lahko tožba zoper gradbeno dovoljenje, vloži v roku 15 dni od objave odločbe na spletnih straneh e-uprave«. To mnogi vidijo kot ukrep proti organizaciji Rovo, ki je vložila tožbo za odpravo gradbenega dovoljenja za del tretje razvojne osi.iz te organizacije pravi, da bo kmalu sledila še ena tožba, saj hitra cesta na robu rudniškega območja ne bo vkopana, temveč bo na stebrih, kar pomeni tako veliko spremembo videza območja, ravni hrupa in onesnaženja zraka, da bi bila nujna nova presoja trase.Omejevanja se ne boji, kot pravi, lahko zakoni veljajo za nazaj v zelo omejenih primerih, taka je tudi praksa ustavnega sodišča. Za naprej pa Marinček pravi, da zgolj v okviru tretje razvojne osi za njimi stojijo štiri civilne iniciative, če bo treba, lahko včlanijo več kot 650 ljudi.»Vlada je z novelo anti-koronskega zakona na široko odprla vrata investitorjem, katerih gradbeni projekti ogrožajo okolje in naravo. Izločitve nevladnih organizacij se je lotila domiselno, ne odvzema sicer same pravice sodelovanja v postopkih, določa pa tako visok prag pogojev, da jih skoraj nobena organizacija ne bo mogla doseči, še posebej, ker bi jih morala izpolnjevati za dve leti nazaj! Vlada seveda ve, da skoraj nobena od organizacij novih pogojev ne more izpolnjevati za nazaj, saj takrat teh pogojev ni bilo in niso vedele, da jih morajo izpolnjevati,« pravijo v Cnvos Dodajajo, da bodo v prihodnjih dveh letih vse gradbene projekti lahko izvajali brez ustreznega nadzora javnosti nad zakonitostjo in okoljevarstveno ustreznostjo projektov. »Taka ureditev je v nasprotju z Aarhuško konvencijo, z ustavo, ki določa neposredno uporabo ratificiranih konvencij, in z direktivami EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Ne sprenevedajmo se: onemogočiti izvajati neko pravico s pogoji, ki jih ni mogoče izpolniti, pomeni, da te pravice praktično ni več. Onemogočanje dela okoljevarstvenih organizacij je onemogočanje varstva okolja. Nismo proti razvoju, smo pa proti razvoju, ki škodi okolju. Namen okoljevarstvene presoje je dati zeleno luč projektom, ki so okolju prijazni in trajnostni. Samo s takšnim razvojem imamo namreč prihodnost,« pravijo v nevladnih organizacijah , predsednica Ekologov brez meja, je zgrožena. Sami imajo približno 40 članov, sumijo pa tudi, da nobeno okoljevarstveno društvo ne izpolnjuje teh pogojev za nazaj, razen mogoče Dopps. Kot pravi, so s strahom sicer pričakovali tak napad na nevladnike vse od predstavitve kandidata za ministra za okolje. Najprej zaradi ustavitve gradnje hidroelektrarne Mokrice, zdaj še zaradi tožbe Rovo. Zgojznikova meni, da se bodo za interese okolja lahko po novem borili le posamezniki, ki bodo imeli zemljišča na območju gradenj. Ti pa bodo veliko težje zdržali vse pritiske.V predlog zakona je MOP, ki ga vodi Vizjak, vstavil še odpadno embalažo. Za izredni odvoz nameravajo nameniti 7,8 milijona evrov, potem pa še po milijon evrov vsak mesec. Zgojznikova pravi, da bi bilo bolje, če bi uredili sistem. Nevladniki sicer pravijo, da so varovanje kmetijskih, vodnih in gozdnih površin ter skrb za čist zrak očitno res huda ovira za zajezitev posledic koronavirusa.