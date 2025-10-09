Večina živil na policah slovenskih trgovin visoko predelanih

Če ne veste, katera živila postaviti v nakupovalno košarico, da se boste prehranjevali bolj zdravo in trajnostno, si lahko pomagate z aplikacijo Veš, kaj ješ. Po zadnji posodobitvi je bogatejša za podatke o hranilni sestavi skoraj 18.000 novih živil. Skupno pa so v njej na razumljiv, enostaven način na voljo podatki za več kot 65.000 živil. Letos je bil v aplikacijo dodan znak EU za ekološka živila. Kmalu bo polno zaživel tudi nov nacionalni simbol Dobra izbira.

Aplikacija je dostopna v spletni trgovini, vsakdo si jo lahko brezplačno naloži na svoj mobilni telefon. Ko ga zanima podatek o hranilni sestavi živila, fotografira črtno kodo in aplikacija pokaže podatke o sestavi živila, natančneje o hranilih, ki naj bi jih v prehrani omejevali (skupne in nasičene maščobe, sladkor in sol), z uporabo prehranskega semaforja.

Visoki stroški nezdravega prehranjevanja Raziskave kažejo, da 80 odstotkov Evropejcev ne zaužije dovolj polnozrnatih žit, stročnic, sadja in zelenjave, kar je povezano s povečanim tveganjem za bolezni srca, raka in sladkorno bolezen. Nezdrava prehrana EU na leto stane skoraj 900 milijard evrov v skritih stroških zdravljenja.

Kaj pomenijo barve na prehranskem semaforju

Zelena barva pomeni ugodno hranilno vrednost. Rumena, da je vsebnost rahlo nad mejo zdravega in da ne gre pretiravati s količino, rdeča pa pomeni visoko vsebnost neželenih hranil. Če zasveti rdeča, to ne pomeni, da živil ne smemo uživati, pač pa da jih uživajmo preudarno. Na jedilniku naj ne bodo vsak dan, je poudarila predsednica Zveze potrošnikov Slovenije Jasmina Bevc Bahar.

Raziskave kažejo, da preprosta in barvno označena sporočila pomembno vplivajo na izbiro hranilno ugodnejših živil. Enaka logika velja za digitalne pripomočke. Ko aplikacija ponudi jasne barvne oznake in simbole, uporabnikom močno olajša razumevanje podatkov in dokazano spodbuja bolj zdrave prehranske odločitve, poudarjajo na zvezi potrošnikov.

Do danes je aplikacijo preneslo 75.000 uporabnikov, aktivno pa jo uporablja 35.000. Poleg aplikacije lahko potrošniki informacije o hranilni sestavi živil preverjajo prek spletne strani Veš, kaj ješ, ki vsebuje dodatne koristne informacije in nasvete o prehrani. V zadnji objavi govori o tem, da alkohol spada med dokazano rakotvorne snovi.

Živimo v debelilnem okolju, kjer se spodbujajo nezdrave in netrajnostne prehranske izbire, je poudarila predsednica Zveze potrošnikov Jasmina Bevc Bahar. FOTO: Uroš Hočevar

Hitro spreminjanje sestave in razpoložljivosti živil

Zadnji popis živil v vseh največjih trgovskih verigah je zajel več kot 30.000 izdelkov, od teh je bilo skoraj 18.000 izdelkov, ki jih v bazi doslej ni bilo. »Večinoma gre bodisi za nova bodisi bistveno spremenjena živila. Tudi sicer naše izkušnje kažejo, da se na slovenskem trgu na vsake tri ali štiri leta zamenja več kot 50 odstotkov predpakiranih živil, zaradi česar je vzdrževanje aktualne baze o sestavi živil velik izziv,« je povedal Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko.

Raziskava, ki jo je izvedel inštitut, je pokazala, da so živila na policah slovenskih trgovin pogosto visoko predelana (raziskave kažejo, da je pogostejše uživanje takšnih živil neposredni dejavnik tveganja za razvoj debelosti in številnih s prehrano povezanih nenalezljivih bolezni), pa vendar imajo zelo raznoliko hranilno sestavo, je poudaril Pravst.

Kot primer je navedel žita za zajtrk. Nekateri izdelki iz te skupine imajo lahko manj kot dva grama sladkorja na sto gramov živila, drugi, ki so označeni s privlačnimi trditvami o vsebnosti vitamina D, koristnosti za zdravje, pa včasih vsebujejo več kot 35 gramov sladkorja na sto gramov živila.

»Zakonodaja predpisuje obvezno označevanje hranilne vrednosti na živilih, a opažamo, da številni potrošniki teh informacij bodisi ne opazijo, ne razumejo, kaj pomenijo posamezne sestavine in številke o hranilni vrednosti, ali pa jih preprosto ignorirajo,« je dejal Pravst in dodal, da je mobilna aplikacija lahko v bistveno pomoč, da prepoznajo izdelke, katerih uživanje naj omejijo.

FOTO: Getty Images

V aplikaciji tudi podatki o ekoloških živilih

Od letošnjega leta lahko uporabniki s fotografiranjem črtne kode živila v aplikaciji preverijo tudi, ali ima izdelek uradni ekološki logotip EU. Trenutno je aplikaciji več tisoč živil s to oznako.

»Ekološki znak nosi pomen trajnosti – manjša obremenitev narave in spodbuda odgovorne rabe virov. Evropske potrošniške organizacije v okviru BEUC opozarjamo, da je prehrana prebivalcev EU večinoma neusklajena s smernicami za zdravo prehranjevanje: 80 odstotkov Evropejcev ne zaužije dovolj polnozrnatih žit, stročnic, sadja in zelenjave.

Nezadosten vnos rastlinskih živil je po njihovih ocenah povezan s številnimi nenalezljivimi kroničnimi boleznimi in z nepotrebnimi smrtmi, zato je prehod k trajnosti pomemben tako za zdravje kot za okolje,« je poudarila Jasmina Bevc Bahar in dodala, da ekološka živila »niso le modna izbira, temveč so rezultat strogega nadzora in jasno določenih pravil«.

Prihaja nova nacionalna oznaka za zdrava živila

V Sloveniji bo kmalu zaživel nov nacionalni znak Dobra izbira, ki bo olajšal prepoznavanje živil z ugodno prehransko sestavo. Znak je že uveden v mobilno aplikacijo Veš, kaj ješ. Trenutno se pri vseh živilih, ki glede na dostopne podatke ustrezajo merilom za pridobitev znaka, prikaže v sivi barvi. S sprejetjem nacionalnega predpisa pa bo oživel v barvah in postal jasen vizualni kažipot do bolj zdravih odločitev, je povedal Igor Pravst.

V nadaljevanju je osvetlil ozadje nastajanja oblikovanja znaka. Ministrstvo za zdravje je vzpostavitev nacionalnega znaka predvidelo v okviru izvajanja nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober tek, Slovenija. Na Inštitutu za nutricionistiko so v okviru programa izvedli raziskavi, ki jih je financiralo ministrstvo.

V prvi so ugotovili, da je »srček«, znak Društva za zdravje srca in ožilja, dobra odskočna deska za razvoj nacionalnega znaka. V drugem projektu pa so raziskovali pogoje za živila, ki bi lahko nosila znak. »Cilj je bil postaviti pogoje, da bi približno 15 odstotkov najboljših živil lahko nosilo takšen znak. Če bi se pojavljal na večini živil, to ne bi bilo smiselno. Če na preredkih, pa prav tako ne,« je odločitev utemeljil Pravst.

Ministrstvo za zdravje je rezultate njihovih raziskav uporabilo pri oblikovanju predloga uredbe, ki določa pogoje za uporabo znaka. Ta je uspešno prestala postopek notifikacije pri evropski komisiji. Ministrstvo za zdravje zdaj skupaj s kmetijskim pripravlja predpis za uvedbo znaka. Ta bo še vedno v obliki srca, a zelene barve.