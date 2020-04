Velenje in celotna Koroška brez odvoza blata

Težave ima večina Evrope

Težave se zgolj povečujejo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



V Mariboru blato skladiščijo

Saubermacher Slovenija je včeraj odpovedal odvoz blata iz Komunale Velenje. Na čistilno napravo v obdelavo vozijo blato tudi iz Komunale Dravograd, Komunale Radlje ob Dravi in Komunale Slovenj Gradec. To pomeni, da poleg Velenja tudi skoraj celotna Koroška nima več zagotovljenega odstranjevanja blata.»Takšne razmere smo MOP napovedovali že dlje časa. Zadnjič smo jih »moledovali«, da naj sprejmejo neko rešitev 16. marca . Na MOP nam je bilo povedano, da tečejo po diplomatskih poteh dogovarjanja za sprejem blata na Madžarsko. Žal neke rešitve še ni videti,« praviiz Zbornice komunalnega gospodarstva.»Nezmožnost kontinuiranega odstranjevanja blata iz čistilnih naprav ima lahko za posledico začasno omejevanje čiščenja odpadnih voda, ki jih čistilne naprave prevzemajo iz industrijskih objektov, v drugi fazi pa tudi prenehanje delovanja čistilnih naprav. Imamo informacije, da v Komunali Velenje že zavračajo čiščenje odpadnih voda iz Celjskih mlekarn, kar ima lahko za posledico moteno predelavo mleka v mlekarni. Težave pri oddaji blata so, poleg pri upravljavcih manjših čistilnih naprav, tudi že v mestnih občinah Koper, Maribor, Kranj in drugod. Torej lahko pričakujemo v prvi vrsti zastoje čiščenja odpadnih voda iz gospodarstva, nato pa tudi težave pri čiščenju odpadnih voda iz gospodinjstev,« so med drugim pisali novemu okoljskemu ministruIz dopisa Saubermacherja je razvidno še, da ukrepi proti širjenju covida-19. Omejitve so tako za vožnjo kot polnjenja rezervoarjev goriva, vozniki morajo imeti zdravniška potrdila in tako naprej.Zupančev sodelavecje član izvršnega odbora pri EurEau (evropsko združenje nacionalnih združenj izvajalcev vodooskrbe in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda), ki je imelo v petek videosestanek na temo ukrepov ob krizi s koronavirusom v Evropi. V poročilu Zupancu je zapisal, da imajo v okviru EurEau enkrat na teden organizirano ad hoc krizno platformo za deljenje izkušenj med članicami EurEau glede odzivov na krizo. »Poudarki petkove videokonference so bili, da se za zdaj ne pričakujejo zastoji pri dobavi ključnih kemikalij za pripravo pitne vode in čiščenje odpadne vode (bilo je sicer nekaj manjših logističnih težav zaradi ukrepov za zajezitev epidemije), da pa je sekretariat EurEau v stiku z evropsko komisijo in spremlja situacijo. V vseh državah članicah so sprejeti ukrepi za zajezitev epidemije, ki se zaostrujejo,« je povedal Zupanc.Zanimiva je bila tudi informacija iz Nemčije, da imajo težave s končno dispozicijo blata. Te so povezane s prenehanjem odlaganja blata v rudnikih rjavega premoga in na kmetijskih površinah, zmogljivosti za sežiganje pa nimajo dovolj. Predstavniki nekaterih drugih držav so povedali, da imajo tudi določene težave, predvsem zaradi ustavljanja izvoza v druge države, delno tudi zaradi epidemije covid-19. Francija je tako prepovedala uvoz iz drugih držav že pred samo epidemijo.»Razmere bo EurEau spremljal in kmalu pričakujem tudi kakšne podrobnejše informacije. Je bilo pa poudarjeno, da manjka zmogljivosti v sežigalnicah, česar kratkoročno ni mogoče rešiti. Večina meni, da je kratkoročno edina rešitev odlaganje na odlagališčih nenevarnih odpadkov,« povzema Zupanc.Na Centralni čistilni napravi (CČN) Maribor v skladu z navodili države tudi v razmerah epidemije covid-19 skrbijo za nepretrgano obratovanje. Mariborčankam in Mariborčanom zagotavljajo izvajanje pomembne gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda in s tem varovanja okolja, zdravja in življenja v mestu.»Vlada je čiščenje odpadnih voda opredelila kot strateško pomembno dejavnost, saj dopuščanje nižanja standarda varovanja okolja lahko vodi do novih groženj za zdravje ljudi, ki lahko že tako kritično situacijo še poslabšajo. V skrbi za varnost in zaščito zaposlenih smo poskrbeli za dodatno ozaveščanje glede preventivnih ukrepov in nujnosti doslednega upoštevanja določil v zvezi z uporabo zaščitne opreme,« pojasnjuje, direktor družbe AquaSystems, upraviteljice CČN Maribor.V okoliščinah pandemije je družba AquaSystems omogočila začasno odlaganje odpadnega blata iz centralne čistilne naprave na lokaciji ob napravi, dokler pristojnim službam ne bo uspelo zagotoviti ustreznega odvoza. »Skladiščeno blato ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi in onesnaženje okolja, saj v skladu s strokovnimi smernicami zagotovimo ustrezno higienizacijo,« Lozar odgovarja na pomisleke o mogoči nevarnosti za lokalno prebivalstvo.