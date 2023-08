Golob: Trgovine bodo odprte v nedeljo

Napovedi meteorologov so se uresničile, poplave v zahodni in severni polovici Slovenije so poplavile nepregledno število cest, podirajo mostove, povzročajo prekinitve dobave elektrike, ogrožajo pitno vodo, gre za pravo rdečo stopnjo ogroženosti.

Zvečer so skupno izjavo podali predsednik vlade Robert Golob, minister za obrambo Marjan Šarec, poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan in predstavnik Agencije za okolje Janez Polajnar.

Golob je najprej izrazil sožalje zaradi umrle ženske, obžaloval je tudi poškodbe drugih. »V Sloveniji imamo najboljši sistem za pomoč,« meni Golob, ki se je vsem, ki so se angažirali pri intervencijah, zahvalil. Ocenil je tudi, da bo to najhujša in najdražja nesreča do zdaj. Zato bo jutri tudi skican svet za nacionalno varnost.

Vlada bo jutri premlela tudi mogoče ukrepe in obravnavala pomoč več drugih držav.

Predsednik vlade je še pozval ljudi, naj se držijo doma, razen če res ne gre drugače. Takoj zatem se bodo lotili sanacije z vso razpoložljivo mehanizacijo. Že jutri bodo tudi predlagali zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Šarec je povedal, da je na voljo 500 vojakov, a vseh ni mogoče angažirati, ker so nekateri kraji nedostopni. Počakali bodo do jutri zjutraj. Vedno je treba ekipe razporediti najbolj optimalno, tudi tuje, ki pridejo na pomoč. Vsa razpoložljiva sredstva so na voljo, je opozoril Šarec. Tudi on je pozval ljudi, naj se ne sprehajajo okrog in fotografirajo, zdaj je čas za odpravo razmer.

Sistem notranje varnosti deluje, je poudaril minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Helikopterske enote so reševale ljudi s streh in z dreves. Listine izdajajo normalno. V Tacnu so odprli prostor za do 120 ljudi, poskrbljeno je tudi za prehrano. Če bo potrebno, bodo za evakuirance odprli tudi vadbeni center Gotenica.

Ptevilni hodijo na oglede nesreč, intervencijske službe motijo tudi tovornjaki. Poklukar je omenil možnost kazni.

Šestan se je zahvalil ekipam, posebej helikopterskim enotam policije in vojske, ki sta rešili 200 ljudi.

Visoke vode se selijo v spodnji tok rek

Polajnar je povedal, da se visoke vode selijo v spodnji tok rek. Sava bo na iztoku iz Slovenije imela pretok 3000 kubičnih metrov na sekundo, podobno kot leta 2010. Savinja ne bo bistveno upadla. Drava ne bo tako visoka, ker iz Avstrije ne bodo spustili toliko vode, kot so napovedali. Mura se bo dvignila do roba nasipov.

Rasla bo gladina tudi nekaterih manjših rek in potokov. Razmere se bodo predvidoma umirile jutri dopoldne.

Občinski proračuni bodo z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč na varnem, pravi Golob. Mednarodna pomoč bo zlasti v gradbeni mehanizaciji. Trgovine bodo lahko odprte v nedeljo, je napovedal.

Šestan upa, da bodo nove poplave, ki prihajajo, prebivalci nekoliko bolje sprejeli. Obvestila so bila dovolj pogosta, sirene so oznanjale nevarnost, ljudje pa tudi vedo, kje je njihova hiša in kakšna nevarnost ji grozi.

Popoldne so se hujši nalivi preselili proti vzhodu

Obilne padavine so že dopoldne prizadele zlasti Gorenjsko in Savinjsko dolino, po napovedih pa so se popoldne hujši nalivi preselili proti vzhodu. Brane Gregorčič in Janez Polajnar z Agencije za okolje (Arso) sta dopoldne povedala, da se bodo razmere umirile šele v ponedeljek. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan pa je pojasnil, da je marsikje dostop do prizadetih območij onemogočen, iz kampa Menina so izvedli helikoptersko reševanje, težave so tudi z zvezami. Policija je na štabu CZ poročala o več smrtnih žrtvah, a konkretnih informacij o okoliščinah še nimamo, je dejal Šestan.

Močne poplave so popoldne po napovedih zajele Zgornjo Savinjsko dolino, dele Štajerske in Koroško. Poveljnik Civilne zaščite za Zahodno Štajersko Janez Melanšek je povedal, da je večina cest v Zgornji Savinjski dolini neprevoznih, do občine Solčava in Luče se sploh ne more priti, Mozirje je pod vodo. Laško je poplavljeno, poteka evakuacija ljudi in tudi mestnega jedra Celja.