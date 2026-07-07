Velika požarna ogroženost od danes velja za vso Slovenijo

Uprava za zaščito in reševanje je na območju celotne Slovenije razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Razlog so dolgotrajno suho in vroče vreme, pomanjkanje zadostnih padavin ter napoved nadaljevanja takšnih razmer vsaj še približno deset dni.

V obdobju, ko velja razglas, je v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112, poziva uprava.

Po napovedih Agencije RS za okolje bodo tudi v naslednjih dneh temperature dosegle ali presegle 30 stopinj Celzija. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta.

Na jugu Slovenije imajo sušo

Sušomer za preteklih 30 dni sicer kaže, da je površinsko vodno bilanco zaznamovala neenakomerna porazdelitev padavin, saj so prevladovale krajevne poletne nevihte. Najizrazitejši primanjkljaji so v južni polovici Slovenije, kjer so na Dolenjskem, Kočevskem, v Spodnjem Posavju, Beli krajini ter na Obali in delu Goriške že prisotne zelo sušne razmere.

Za povrnitev običajne namočenosti tal tam primanjkuje od 30 do 90 milimetrov padavin, največ v okolici Velikih Lašč. V večjem delu države prevladujejo zmerno sušne razmere, medtem ko severozahod države še ohranja približno povprečno namočenost tal.

Velike težave s požari imajo tudi v Franciji. FOTO: Alexandre Dimou/Reuters

V prihodnjih dneh bo vreme sončno, jutri in prihodnji teden je večja verjetnost popoldanskih ploh in neviht. Razen lokalnih izboljšanj, ki jih bo prineslo popoldansko deževje, pričakujejo postopno povečevanje vodnobilančnih primanjkljajev ter nadaljevanje sušnih razmer v površinskem sloju tal.

Požarna ogroženost je različna

Po Arsu današnja slika ni povsod enaka: stopnja požarne ogroženosti je denimo zelo velika na Gorenjskem, Koroškem, v Ljubljani z okolico, Podravju, Pomurju in Spodnjem Posavju; velika v Zgornjesavski dolini; drugod pa je ponekod še srednja ali majhna.

Požari v naravi povzročajo večje emisije saj in žveplovega dioksida, ki dražijo dihala. FOTO: Alexandre Dimou/Reuters

Uradni razglas dodatno navaja, da bosta Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija v času razglašene požarne ogroženosti izvajala poostren nadzor.

Zakaj je tveganje veliko

Požarno tveganje se poveča, ko se združi več dejavnikov: izsušena trava, podrast ali gozdna tla, daljše obdobje brez padavin, visoke temperature in veter. V takšnih razmerah lahko že iskra, cigaretni ogorek, žar, delo z orodjem, iskrenje ob železnici, tudi koščki stekla ali nepravilno odloženi vroči predmeti povzročijo hiter vžig. Pri višjih stopnjah ogroženosti se požar širi hitreje, gašenje pa je zahtevnejše.

Tveganje se zelo poveča tudi pri nepravilno odloženih odpadkih. Razpadnje snovi tvori izpuste metana, ki se pri višjih temperaturah lahko vžgejo.