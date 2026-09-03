Velike ribe žrejo male: politika ZN do akvakulture ogroža prehransko varnost

Zaostrovanje podnebne krize, geopolitični konflikti in velika koncentracija globalnega prehranskega sistema vse bolj ogrožajo prehransko varnost. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), ki je bila po drugi svetovni vojni ustanovljena za pomoč pri izkoreninjenju lakote, za krepitev prehranske varnosti spodbuja povečanje gojenja vodnih organizmov (akvakultura).

Pri tem je iz pravil za trajnostno rast akvakulture umaknila varovalko, da to ne sme ogroziti prehranske varnosti najbolj ranljivih držav, s čimer se je izneverila lastnemu poslanstvu. Na takšno odločitev je vplivala Norveška, največja proizvajalka lososa, je razkrila nevladna okoljska organizacija Changing Markets Foundation.