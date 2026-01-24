Veliko število objav ne pomeni, da je hrana manj varna

Suha hrana za pse, listi vinske trte, sladka paprika, suhe slive, zeliščni čaj, kolači, mocarela in fižol v zrnju so živila, ki so bila zaradi različnih tveganj umaknjena oziroma odpoklicana iz prodaje v prvih dneh letošnjega leta. Potrošniki objave pozorno spremljajo, a jih ne razumejo, zato pogosto po nepotrebnem izzovejo paniko. Vodja sektorja za nadzor hrane pri upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) Nadja Škrk poudarja, da veliko število objav o odpoklicih živil ne pomeni, da je hrana manj varna, temveč nasprotno, da sistem nadzora deluje.

Število umikov/odpoklicev se v zadnjih letih giblje od 106 (leta 2020) do 259 (leta 2024). Pozornost pa vzbudi poskok leta 2024, ko je bilo umaknjenih skoraj dvakrat več živil kot leto prej (133). To ni posledica večjega števila za zdravje nevarnih živil, pač pa spremenjenega protokola obveščanja potrošnikov o umikih/odpoklicih, pojasnjuje UVHVVR. Leta 2024 je na podlagi sklepa vlade iz septembra 2023, ki ga je ta izdala po aferi s pesticidi v breskvah in slivah, potrošnike začela obveščati ne samo o (za uživanje) nevarnih živilih, temveč tudi o zakonsko neskladnih, ki so varna za uživanje. Poleg tega pa tudi o neskladnih, a varnih živilih, ki sploh niso dosegla potrošnika in so bila na primer zadržana na meji. »Cilj spremenjenega načina obveščanja je večja preglednost dela UVHVVR, saj so se v javnosti pojavili očitki o prikrivanju informacij v zvezi z nevarnimi živili. Zato je tudi objav v letih 2024 in 2025 več kot v preteklih letih,« so pojasnili na upravi.