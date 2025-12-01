Vetrnic na Veliki gori še ne bo

Ministrstvo je zavrnilo vlogo Interenerga za postavitev stolpa za meritve vetra zaradi nesprejemljivih vplivov na naravo.

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je zapečatilo načrte družbe Interenergo, ki je na območju Turna na Veliki gori v občini Ribnica nameravala postaviti stolp za meritve vetrnega potenciala in zatem – če bi se izkazalo, da je vetra dovolj – vetrne elektrarne. Ministrstvo je vlogo zavrnilo, ker bi že gradnja in obratovanje stolpa povzročila nesprejemljive negativne vplive na naravo. »Skladno z načelom previdnosti (direktive o habitatih) je treba v primeru dvoma odločiti v korist narave, kar pomeni, da je investitor tisti, ki mora za izdajo pozitivne odločbe dokazati, da poseg ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje območja. Investitorju na podlagi predloženih podatkov tega ni uspelo dokazati,« so pojasnili na ministrstvu. Gradnja in obratovanje merilnega stolpa na tej lokaciji ...