Vlada bi sončne elektrarne na vsaki strehi

Po predlogu uredbe bo postavitev fotonapetostnih naprav obvezna na novih utrjenih parkiriščih, novih stavbah, novih prizidkih in prenovah stavb, kjer se posega tudi v nosilno konstrukcijo strehe. Obveznost velja za nove ali pridobljene površine v velikosti vsaj 1000 kvadratnih metrov, kar je, denimo, 20 metrov široka in 50 metrov dolga streha. Prednostna območja za fotovoltaiko pa postajajo ceste, železnica in zaprta odlagališča.