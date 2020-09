FOTO:Vlada po hitrem postopku ureja področje odpadkov

Področje odpadkov, kot je bilo predmet javne obravnave, bo zakonodajalec urejal v okviru predloga novega zakona o varstvu okolja. S predlogom le začasno urejajo pravila ravnanja z odpadki iz izdelkov, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost, poudarek pa je na odpadni embalaži, ki ostaja v kupih in jo odvažajo po interventnem zakonu na stroške državnega proračuna. Izjavo po seji vlade bo podal minister za okoljePrenos lahko spremljate na naši spletni strani:Rešitev ima enak namen kot sprememba 20. člena zakona, ki je bila v javni obravnavi leta 2018, to je zagotovitev ravnanja z vsemi odpadki, ki nastanejo iz izdelkov, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost. Omenjena vsebina je bila tudi predmet osnutkov novele zakona, ki sta bila v javni obravnavi leta 2019 in ponovno leta 2020.»Predlog z namenom odprave pomanjkljivosti delovanja sedanjih sistemov vzpostavlja tudi jasnejšo zakonsko podlago za obveznosti proizvajalcev za ravnanje in financiranje ravnanja z odpadki iz izdelkov za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost ter vzpostavlja zakonsko podlago za drugačen, v praksi bolj izvedljiv način izvajanja obratovalnega monitoringa,« v pojasnilih piše ministrstvo za okolje in prostor.