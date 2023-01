Vlada ustanavlja svete, zdaj za podnebje

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja odlok o ustanovitvi podnebnega sveta, za člane je že pred časom poslalo povpraševanje, predvideni člani pa še nimajo informacij, kdaj bi lahko bili potrjeni za svetnike. Pripombe na odlok je mogoče oddati do 20. januarja. Vlada pa bo za izpolnitev predvolilnih obljub po prehranskem in podnebnem svetu ustanovila še svet za okolje.