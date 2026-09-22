Vladi se mudi s popravkom zakona, kaj ji sporoča služba DZ

Vladi se tako mudi s spremembo zakona o zaščiti živali, da je prejšnji teden na portalu e-demokracija za kratek čas objavila »napačno različico«, kakor so na kmetijskem ministrstvu označili osnutek novele, ki prestavlja odpravo kletk v reji kokoši nesnic (baterijska reja) iz leta 2029 v leto 2035, pri pujskih pa ponovno dopušča kastracijo brez anestezije. Je bila to res le pomota ali nakazuje korak nazaj pri zaščiti živali, ki jo je zagotovila prejšnja vlada?

Na kmetijskem ministrstvu so na vprašanje, zakaj je bil osnutek novele, ki je bil na portalu e-demokracija objavljen prejšnji četrtek, po približno 20 minutah pa je izginil, umaknjen, zapisali, da osnutek »trenutno še ni pripravljen za javno objavo«, a bo javnosti predstavljen v »kratkem«. Spomnimo: vlada je napovedala, da namerava novelo zakona o zaščiti živali po skrajšanem postopku sprejeti do konca tega leta.