Vlažni robčki in krpe ne sodijo v školjko

Vlažni robčki in krpe za razkuževanje mašijo kanalizacijo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kupi odpadkov niso izginili. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

»Komunalna podjetja tudi v kriznih razmerah nemoteno zagotavljajo ključne storitve,« pravijo v Zbornici komunalnega gospodarstva. Zaradi epidemije covida-19 se je močno povečala poraba robčkov in krp za razkuževanje in čiščenje za enkratno uporabo, kar je mogoče opaziti tudi v kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah. Komunalna podjetja uporabnike opozarjajo, da vlažni robčki in drugi higienski proizvodi nikakor ne sodijo v straniščno školjko, temveč med mešane komunalne odpadke, saj ti v kanalizacijskih sistemih povzročijo zamašitve in možnost izpada delovanja naprav ter povzročajo dodatne stroške in obremenitve zaposlenih v komunalnem gospodarstvu.Ohranjanje varnosti in zdravja zaposlenih v komunalni dejavnosti je za državo strateškega pomena, saj bi lahko množični izostanki komunalnih delavcev z dela zaradi posledic epidemije ogrozili izvajanje gospodarskih javnih služb in s tem dobavo pitne vode ali odstranjevanje odpadkov. Z namenom zagotavljanja varnosti svojih zaposlenih in uporabnikov ter preprečevanja širjenja koronavirusa so številna komunalna podjetja sprejela preventivne ukrepe, s katerimi so omejila izvajanje določenih storitev, kadar te niso nujne, kot so na primer delovanje zbirnih centrov, prevzemanje kosovnih odpadkov, praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, odčitavanje obračunskih vodomerov, osebno poslovanje s strankami in podobno, obenem pa zagotavljajo, da vse ključne storitve izvajajo nemoteno.Dodatno se pri številnih komunalnih podjetjih še vedno kopiči neprevzeta komunalna odpadna embalaža, pojavljajo pa se tudi težave pri prevzemu blata iz čistilnih naprav. Komunalna podjetja za zdaj razmere še obvladujejo, sporočajo iz ZKG, pri tem pa svoje uporabnike pozivajo, naj dosledno upoštevajo sprejete ukrepe in naj tudi sami prispevajo k nemotenemu izvajanju komunalnih storitev.»Ob ravnanju z odpadki naprošamo vse uporabnike, da tudi zaradi omenjenih težav z velikimi kupi neprevzete embalaže z odpadki ravnajo čim bolj racionalno in jih pred odlaganjem v zabojnik stiskajo in tako zmanjšajo volumen ter poskrbijo za ustrezno ločevanje. Prav tako uporabnike prosimo, da kosovne in druge odpadke ter zeleni odrez, ki jih zaradi opisanih omejitev nekaj časa ne bo mogoče tekoče oddati v zbirnih centrih ali v okviru organiziranega odvoza, shranijo doma in počakajo na izboljšanje razmer. Apeliramo na vse, da teh odpadkov ne odlagajo v naravi,« pravijo komunalci.