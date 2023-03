Voda te dni hitro hlapi, prihaja pa ohladitev

V nadaljevanju preberite:

Svetovni dan voda letos nosi sporočilo, da je treba pospešiti spremembe za boljši dostop do čiste vode in sanitarne ureditve. To leti zlasti na države v razvoju, ki še nimajo prave infrastrukture, Evropa in Severna Amerika pa znova trepetata pred sušo. Tudi pri nas se primanjkljaj vode vleče še od zime, sedanji topli dnevi z vetrom pa nadpovprečno hitro sušijo tla. Več okoljevarstvenih organizacij na dan voda pričakuje glavno obravnavo upravnega sodišča o hidroelektrarni Mokrice.