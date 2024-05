Voda zalila več kleti, ponekod padla tudi toča

Krajevne padavine se bodo nadaljevale v noč in do jutra od severozahoda postopno slabele. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje, kjer pa so tudi opozorila na močne nevihte s strelami. Možnost toče je bila v večjem delu države zmerna, ponekod pa velika.

V regijskem centru za obveščanje Maribor so v času močnega deževja na območju občine Hoče-Slivnica zabeležili dva dogodka. Gasilci PGD Hotinja Vas in Hoče so iz objekta črpali meteorno vodo in zavarovali ter začasno sanirali plaz.

Na Trdinovi poti v Metliki je meteorna voda poplavila klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Oplotnica, Kebelj in Laporje so črpali vodo iz objektov, čistili ceste ter propuste in s tehničnimi posegi na več mestih preusmerili meteorno vodo od objektov, ki jih je ogrožala.Gasilci PGD Fram so na krajih dogodkov črpali vodo in s tehničnimi posegi preusmerjali meteorno vodo od objektov.

Meteorna voda je v občini Škofljica poplavila nekaj kletnih prostorov, stanovanjskih objektov ter garaž večstanovanjskih in stanovanjskih objektov ter vrtca. Sprožil se je tudi plaz.

Velika verjtenost toče je bila napovedana za Bovško, Goriško in Notranjsko. Zaradi strel pa tudi na Arso odsvetujejo gibanje na prostem in priporočajo, da ostanete na varnem.

Slovenijo je zajelo močno deževje, ki je zalivalo kleti. FOTO: Neurje.si

Dež bo ponehal v sredo zjutraj tudi v jugovzhodni Sloveniji, čez dan se bo jasnilo. Burja bo dopoldne ponehala. Popoldne na zahodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija.

V četrtek se bo od zahoda znova pooblačilo, dež se bo čez dan širil proti vzhodu. Vmes bodo tudi nevihte. Tudi v petek bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.

Čez Slovenijo se počasi pomika oslabljena vremenska fronta. Nad naše kraje se ob šibkih vetrovih zadržuje vlažna in nestabilna zračna masa.

Zalilo je tudi precej kleti. FOTO: Neurje.si

Ponoči bo v krajih zahodno od nas deloma jasno. Drugod bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Ob severnem Jadranu bo pihala povečini šibka burja. V sredo se bo delno razjasnilo, v krajih severno in zahodno od nas že zjutraj. Popoldne kje v Alpah ni izključena kakšna ploha ali nevihta.