Novi vodnik do več lokalne ekološke hrane v vrtcih in šolah

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh objavilo vodnik, s katerim želi spodbujati uvrščanje lokalnih ekoloških živil na jedilnike vzgojno-izobraževalnih zavodov. Vodnik med drugim vključuje dobre prakse in pristope za lažje vključevanje takšnih živil v postopke javnega naročanja. Lokalna ekološka hrana se iz različnih vzrokov še preredko znajde na krožnikih vrtčevskih otrok in osnovnošolcev.

Podlaga vodnika so konkretne prakse v slovenskem prostoru ter finančne, pridelovalno-preskrbovalne, infrastrukturne in kadrovske možnosti. Namenjen je predvsem organizatorjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in kuharskemu osebju, pomaga pa lahko tudi drugim strokovnim kadrom in vsem, ki se ukvarjajo z javnimi naročili živil ter krepijo lokalne preskrbovalne verige, so pojasnili na ministrstvu.

Vodnik je namenjen organizatorjem prehrane in kuharjem. Dobre prakse bodo olajšale vključevanje lokalnih živil v javno naročanje. Večina ustanov ne izpolnjuje zakonskih zahtev glede deleža ekoloških živil.

»Zdravo prehranjevanje je vse bolj prepoznano kot ključna popotnica za zdravo življenje otrok in pomemben temelj zdrave družbe. Jedilnice ter druge pedagoške vsebine v vrtcih in šolah so zato tudi pomemben prostor prehranske vzgoje, kjer se pri otrocih razvijajo zdrave prehranske navade, kultura prehranjevanja in odgovoren odnos do hrane,« so zapisali.

Kuhinje in jedilnice v javnih zavodih imajo poleg tega pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju in ohranjanju slovenskih kmetij. »Z izbiro slovenskih živil se krepijo kratke dobavne verige ter ohranja podeželje, okolje in kmetijska gospodarstva,« poudarjajo na ministrstvu.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Spodbuda širitvi ekološkega kmetijstva

Posebej dragocena je po njihovih besedah uporaba lokalnih ekoloških živil, saj certificirana ekološka pridelava zagotavlja visoke standarde varovanja okolja, dobrobiti živali ter zdravja tako potrošnikov kot pridelovalcev. Povečano povpraševanje po lokalnih ekoloških živilih v javnih zavodih spodbuja širitev ekološkega kmetijstva in podpira cilje akcijskega načrta razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2027, ki med drugim stremi k bolj trajnostni potrošnji v celotni družbi.

Vodnik je namenjen organizatorjem prehrane in kuharjem. Dobre prakse bodo olajšale vključevanje lokalnih živil v javno naročanje. Večina ustanov ne izpolnjuje zakonskih zahtev glede deleža ekoloških živil.

Pri nabavi živil javni zavodi sledijo zahtevam zelenega javnega naročanja, katerega cilj je zmanjševanje vplivov na okolje. Uredba o zelenem javnem naročanju določa, da mora delež ekoloških živil pri javnih naročilih znašati najmanj 15 odstotkov glede na celotno predvideno količino živil (v kilogramih) ali glede na število vseh artiklov živil. Poleg ekoloških morajo naročniki zagotoviti tudi najmanj 20 odstotkov živil iz drugih shem kakovosti (na primer izbrana kakovost – Slovenija, integrirana pridelava …).

Javni zavodi imajo z doseganjem zahtev precejšnje težave, vzroki pa so različni, od premajhne ponudbe lokalnih ekoloških živil, zaradi česar otroci sicer jedo ekološko, a uvoženo, do višjih cen. Nadzor v vrtcih in šolah je pokazal, da je decembra 2024 in januarja 2025 le 30 odstotkov pregledanih zavodov dosegalo 12-odstotni delež ekoloških živil; tolikšen zakonsko določeni delež je veljal do konca leta 2024, z letom 2025 pa se je povečal na 15 odstotkov.

Da se pri zagotavljanju kakovostne slovenske ekološke hrane v vrtcih in šolah še zatika, priznavajo tudi na ministrstvu, vendar verjamejo, da bodo vzgojno-izobraževalni zavodi tudi s sledenjem vodniku težave lažje premagali. Tako bodo le še »nadgradili« organizirano prehrano, ki je »s svojo občudovanja vredno tradicijo in razširjenostjo lahko zgled številnim državam po Evropi«, verjamejo na ministrstvu.