Volk v Alpah je postal stalnica, naučiti se bo treba sobivati z njim

V Sloveniji je v sezoni 2024/2025 živelo okoli 137 volkov v 16 tropih. Populacija je v ugodnem stanju in se prostorsko širi. Ker so volkovi izjemno prilagodljivi in lahko premagujejo velike razdalje, bo eden ključnih izzivov iskanje načinov sobivanja z njimi. S tem se ukvarja evropski projekt Life Wild Wolf, ki povezuje 18 partnerjev iz osmih držav, v Sloveniji ga koordinira biotehniška fakulteta univerze v Ljubljani.

Slovenska populacija volkov je vse od začetka spremljanja številčno naraščala – ob prvem monitoringu leta 2010 je štela okoli 40 volkov –, v zadnjih letih pa se je rast umirila, je povedal Tomaž Skrbinšek. Prostorsko širjenje se medtem nadaljuje. Medtem ko so bili na začetku monitoringa reproduktivni tropi omejeni na dinarski prostor, so raziskovalci v naslednjih sezonah zaznali prve trope v predalpskem in alpskem svetu, v sezoni 2024/2025 pa prvi reproduktiven trop na Pohorju. Po besedah Skrbinška je v Sloveniji zelo malo prostora, ki ga volkovi glede na svoje biološke lastnosti ne bi mogli poseliti. »Volk v Alpah je postal stalnica, morali pa se bomo naučiti z njim živeti.«