Vsak vročinski val ima za staranje velike posledice

Vročinski valovi niso le neprijetni, temveč puščajo trajne posledice na našem zdravju, saj po ugotovitvah nove študije, objavljene v znanstveni reviji Nature Climate Change, pospešujejo proces staranja.

Znanstveniki opozarjajo, da bi lahko ekstremne temperature, ki so zaradi podnebnih sprememb vse pogostejše, povzročile obsežno in dolgotrajno škodo zdravju milijard ljudi po vsem svetu.

Učinek je po navedbah raziskovalcev, ki jih povzema časnik Guardian, primerljiv s škodo, ki jo povzročajo kajenje, uživanje alkohola, slaba prehrana ali pomanjkanje gibanja.

Kaj je pokazala nova raziskava?

Raziskava, objavljena v znanstveni reviji Nature Climate Change, velja za eno prvih, ki je ocenila dolgoročni vpliv izpostavljenosti vročinskim valovom. V njej so znanstveniki 15 let spremljali 25.000 ljudi na Tajvanu in njihovo izpostavljenost vročinskim valovom primerjali z njihovo biološko starostjo, ki je merilo splošnega zdravstvenega stanja.

Ugotovitve so presenetljive. Po poročanju Guardian se je biološka starost posameznikov, ki so bili v dveh letih izpostavljeni štirim dodatnim dnevom vročinskega vala, v povprečju povečala za devet dni.

Učinek je bil še posebej izrazit pri fizičnih delavcih, ki običajno preživijo več časa na prostem. Njihova biološka starost se je v enakem obdobju povečala za kar 33 dni.

Čeprav se povečanje morda zdi majhno, znanstveniki poudarjajo, da gre za podatke iz zgolj dvoletnega obdobja. »Če se izpostavljenost vročinskim valovom kopiči več desetletij, bo vpliv na zdravje veliko večji, kot smo poročali,« je za Guardian pojasnila dr. Cui Guo z Univerze v Hongkongu, ki je vodila raziskavo.

Dodala je, da bodo vplivi v prihodnosti verjetno še večji, saj postajajo vročinski valovi vse pogostejši in daljši.

»Premik v paradigmi razumevanja«

Strokovnjaki, ki niso sodelovali v raziskavi, so njene ugotovitve označili za prelomne. Profesor Paul Beggs z Univerze Macquarie v Sydneyju je za Guardian dejal, da raziskava predstavlja »premik v paradigmi našega razumevanja obsega in resnosti vpliva vročine na naše zdravje«.

Dodal je: »Mnogi od nas smo doživeli vročinske valove in preživeli nepoškodovani – ali pa smo tako mislili. Ta raziskava zdaj kaže, da izpostavljenost vročinskim valovom vpliva na hitrost našega staranja.«

Te ugotovitve dopolnjujejo prejšnje raziskave. Beggs je izpostavil študijo iz leta 2024, objavljeno v reviji Nature Climate Change, ki je pokazala, da izpostavljenost vročini v zgodnjem otroštvu negativno vpliva na razvoj bele možganovine pri otrocih.

Druga ameriška analiza iz leta 2023, ki jo navaja Guardian, je ugotovila, da je bila »visoka izpostavljenost ekstremni vročini povezana s hitrejšim upadom kognitivnih sposobnosti« pri temnopoltih prebivalcih in prebivalcih revnejših sosesk.

Zakaj vročina pospešuje staranje?

Natančen mehanizem, zakaj visoke temperature povzročajo hitrejše staranje, še ni povsem pojasnjen.

Znanstveniki, ki jih povzema revija The Scientist, domnevajo, da bi lahko povišane temperature skrajšale telomere, porušile redoks homeostazo, povzročile poškodbe DNK in vodile do fragmentacije mitohondrijev, kar so vse močni dejavniki celičnega staranja.

Študija, objavljena v Nature Climate Change, je za določanje biološke starosti uporabila rezultate vrste zdravniških testov, vključno s krvnim tlakom, vnetji, holesterolom ter delovanjem pljuč, jeter in ledvic.

Ugotovili so, da je imelo skupno število dni vročinskega vala največji vpliv na pospešeno staranje.

Analiza je tudi pokazala, da so se škodljivi učinki sčasoma zmanjšali, kar po mnenju raziskovalcev, ki jih navaja Guardian, nakazuje, da so ljudje sprejemali ukrepe za lajšanje vročine, kot je preživljanje več časa v senci in uporaba klimatskih naprav.

Kljub temu so učinki ostali statistično pomembni.

Pomembno je tudi poudariti, da so bili udeleženci študije v povprečju mlajši, bolj zdravi in bolj izobraženi od splošne populacije, kar pomeni, da bi bil lahko vpliv na staranje pri starejših in bolnih posameznikih verjetno še večji.