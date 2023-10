Vsak kmet mora podpirati enega medveda ali volka

V nadaljevanju preberite:

Samo kmet sem, se je predstavil skupini novinarjev, kmetijskih in prehranskih strokovnjakov, ki smo se zbrali v Berlinu, da bi izvedeli več o prihodnosti nemškega kmetijstva. Zakaj »samo«, je z ušesi zastriglo novinarsko uho, ki je zaznalo material za zgodbo. To je moj ključnik, ki ga uporabljam pri objavah na družabnih omrežjih, je pojasnil George-Aurelian Cățean. Ljudje, zlasti tisti, ki niso povezani s kmetijstvom, kmete vidijo kot like iz zgodbe. Kot nekoga, ki je nostalgičen, ima težko življenje, trdo dela in slabo zasluži. Del te zgodbe drži.

A ko rečem, da sem samo kmet, s tem mislim nekaj drugega. Danes biti kmet, zlasti mlad kmet, ne pomeni, da nimaš druge možnosti v življenju. V preteklosti je bilo res tako. Danes pa mora kmet biti poslovnež in kmetijstvo posel.