Vsak kmet naj del zemljišč nameni ohranjanju narave

Subvencije naj dobijo le tisti, ki kmetujejo sonaravno.

Vsak kmet naj 15 odstotkov zemljišč nameni za boljše stanje habitatov in kmetijske krajine.

Opraševalci potrebujejo kakovostnejša bivališča.

Za 40 odstotkov manj vrst travniških ptic

40

odstotkov se je zmanjšalo število vrst travniških ptic v obdobju 2008–2018

Populacija repaljščice se je na Ljubljanskem barju zdesetkala zaradi izginjanja travnikov, ki jih spreminjajo v njive. FOTO: Alen Ploj

70

odstotkov kmetijskih rastlin je odvisnih od opraševalcev

Mlahav odziv Slovenije na opomin

Poziv k zaščiti opraševalcev

Narava v Sloveniji ni tako dobro ohranjena, kot mislimo. Dokaz za to je uradni opomin, ki ga je evropska komisija izdala naši državi julija lani zaradi kritičnega stanja travniških vrst ptic in metulja barjanskega okarčka na območjih Natura 2000, vzrok za to pa so predvsem netrajnostne kmetijske prakse. Dve društvi predlagata rešitev problematike s preoblikovanjem kmetijskih subvencij tako, da bo kmetijstvo bolje skrbelo za ohranjanje narave.»O Sloveniji se pogosto reče, da imamo lepo ohranjeno naravo, a tako je le v primerjavi z zahodno Evropo, kjer je stanje zelo slabo. Z biološkega stališča pa je že naše stanje pri številnih vrstah pod kritično mejo. Države v zahodni Evropi namenjajo zelo veliko denarja za renaturacijo – povrnitev narave v prvotno stanje. To so dolgotrajni procesi.« Pametneje je bolje poskrbeti za tisto, kar še imamo, je prepričan, varstveni ornitolog v Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (Dopps).Travniške ptice in metulji izginjajo zaradi uničevanja njihovih bivališč, ekstenzivnih travnikov, za kar je odgovorno predvsem kmetijstvo in delno urbanizacija. Na nekaterih območjih vrste izginjajo zaradi intenziviranja kmetijstva – spreminjanja travnikov v gnojene in večkrat na leto košene površine, preoravanj v njive, pretirane paše in izsekavanja mejic. Na drugih območjih, predvsem v zahodni in južni Sloveniji, pa zaradi opuščanja kmetovanja in zaraščanja.Število travniških vrst ptic kmetijske krajine se je v letih od 2008 do 2018 zmanjšalo za 40 odstotkov. »Razsežnosti problema so na nekaterih območjih že tako kritične, da pričakujemo, da bodo v prihodnjem desetletju ali dveh nekatere vrste kot gnezdilke v Sloveniji izginile. Populacije ptic hitro izginjajo tudi na nekaterih območjih Nature 2000, ki so bila ciljno opredeljena prav za ohranjanje ključnih populacij teh vrst,« opozarja Blažič.Najbolj ogroženi so travniški specialisti: repaljščica, kosec, veliki škurh, drevesna cipa, črnočeli srakoper, vrtni strnad ..., našteva Blažič. Populacija repaljščice, ki je zelo navezana na mokrotne travnike, ki morajo imeti ravno pravšnjo strukturo travne ruše, se je na Ljubljanskem barju zdesetkala zaradi izginjanja travnikov, ki jih spreminjajo v njive. Travniki, ki se ohranjajo, pa se izsušujejo, zato zanjo niso več primerni. Kosca na nekaterih območjih ogroža intenziviranje kmetijstva z zgodnjo košnjo, drugod zaraščanje kmetijskih površin. Populacija kosca na Breginjskem stolu je zaradi zaraščanja doživela velik upad. V začetku tega tisočletja so našteli 80 pojočih samcev, lani le še 14. Pri velikem škurhu, ptici mokrotnih travnikov, so lani na Ljubljanskem barju našteli le še 2-3 pare. Populacija drevesne cipe upada v nižinski kmetijski krajini, črnočelih srakoperjev je le še za okoli pet parov, od tega sta lani gnezdila le dva. Vrtnih strnadov je bilo lani na Krasu zabeleženih le še sedem.Travniški specialist med metulji, barjanski okarček, je v zadnjih petih letih izginil s treh (od štirih) posebnih ohranitvenih območij Natura 2000 v osrednji Sloveniji, na preostalem, največjem, Ljubljanskem barju, pa se je v zadnjih 18 letih velikost populacije zmanjšala za 75 odstotkov in bivališče vrste za 92 odstotkov. »Če želimo takšne vrste ohraniti, so potrebni takojšnji in bistveno bolj ambiciozni ukrepi, kot jih je Slovenija izvajala do sedaj,« je dejalaiz Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (Dpoms).Ker smo v času priprav strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2021–2027, sta Dopps in Dpoms na okoljsko in kmetijsko ministrstvo ter evropsko komisijo naslovili predloge strokovnih rešitev za izboljšanje biotske pestrosti pri nas. Navajajo tri krovne cilje, ki vsebujejo natančne usmeritve za pripravo instrumentov kmetijske politike, ki bi jih bilo treba uveljaviti v prihodnjem programskem obdobju. Po pojasnilu Blaža Blažiča so se pri njihovem oblikovanju opirali na strokovno literaturo z Evrope in Slovenije ter na lastne terenske izkušnje.Preberite še: Opomin pred tožbo zaradi uničevanja travnikov Ključni cilj je sprememba kmetijskih subvencij na način, ki bo omogočal ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini. Vsako kmetijsko gospodarstvo bi moralo kot pogoj za prejemanje subvencij najmanj 15 odstotkov svojih kmetijskih zemljišč nameniti ohranjanju ali izboljšanju stanja habitatov in vrst kmetijske krajine. Od tega mora biti najmanj polovica (vsaj osem odstotkov) kmetijskih zemljišč namenjena ohranjanju ali izboljšanju stanja ekstenzivnih travnikov, preostali del pa drugim naravovarstveno pomembnim elementom kmetijske krajine, kot so mejice, zeliščno-grmovni pasovi ob robu gozda, visokodebelni sadovnjaki in podobno. Ukrep bi morala izpolnjevati vsa kmetijska gospodarstva, tista, ki nimajo ekstenzivnih travnikov, denimo poljedelci ali sadjarji, pa bi jih morala na tolikšnem odstotku površin obnoviti.Drugi cilj je zagotoviti ohranjanje in obnovo ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov kmetijske krajine v območjih Natura 2000. Za vsako območje je treba določiti ustrezen naravovarstveni režim, ki bo vključeval načrt upravljanja. Na podlagi tega pa zagotoviti, da bo kmetovanje prilagojeno specifiki posameznega območja, npr. pravila kmetovanja na Goričkem bi morala biti drugačna od tistih na Krasu. Pri določitvi naravovarstvenega režima bi morale imeli odločilno besedo od kmetijskih interesnih skupin neodvisne naravovarstvene službe.Tretji cilj je zagotoviti druge pogoje, ki posredno vplivajo na ohranjanje biodiverzitete v kmetijski krajini. Pri tem je pomembno, da mora definicija aktivnega kmeta vključevati tudi majhne in neprofesionalne kmetije ter različne javne zavode in druge organizacije, ki z zemljišči gospodarijo v javnem interesu ohranjanja narave, poudarjajo predlagatelji.Slovenija se je na uradni opomin evropske komisije odzvala novembra lani, očitke o domnevnih kršitvah je večinoma zavrnila kot neutemeljene. Zdaj je na potezi komisija. Če z odgovori ne bo zadovoljna, si bomo v najslabšem primeru prislužili tožbo pred Sodiščem EU.K spremembi sistema kmetijskih subvencij snovalce politik pozivajo tudi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z opraševalci. Te žuželke potrebujejo več kot 70 odstotkov kmetijskih rastlin. Mednarodna ekipa je proučila, kako ukrepi skupne kmetijske politike EU vplivajo na ključne divje opraševalce: čmrlje, čebele samotarke in muhe trepetavke. Ugotovili so, da ukrepi, ki jih je skupna kmetijska politika določila za zmanjšanje vplivov kmetijstva na okolje – gre za površine z ekološkim pomenom, za vzdrževanje katerih kmetje prejmejo neposredna plačila –, opraševalcem ne zagotavljajo vseh virov, ki jih potrebujejo. Pomagali bi jim lahko z izboljšanjem kmetijsko-okoljskih shem. V kmetijski krajini je treba zagotoviti mrežo habitatov, ki bodo opraševalcem zagotavljali hrano in prostor za gnezdenje, predlagajo.V raziskavi, objavljeni v Journal of Applied Ecology, je sodeloval tudi raziskovalec Nacionalnega instituta za biologijo»Potencial divjih opraševalcev v Sloveniji je še vedno razmeroma velik, a brez strategije trajnostnega upravljanja ga že izgubljamo. Ob hitrem ukrepanju ima Slovenija možnost, da postane model trajnostnega upravljanja pestrosti opraševalcev za zanesljivo pridelavo hrane in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter tako zgled drugim državam. Imamo naravne danosti in znanje, potrebni so le še odločnejši koraki pri varovanju tega, kar so številne države že izgubile. To je naša konkurenčna prednost,« je poudaril.