FOTO:Vse, kar prevozi manj kot 300 kilometrov na dan, je treba elektrificirati

Že pred pandemijo covida-19 je bil svet na dobri poti, da doseže vrh emisij, kriza je prinesla še dodatne spremembe. Električna vozila postajajo velik trg, saj so se cene baterij v desetih letih znižale za 87 odstotkov, njihova energijska gostota pa se je povečala za 80 odstotkov. Pred desetimi leti ob tem skoraj ni bilo polnilnic, zdaj jih je več milijonov.Poleg tega veliko mest izganja dizelske in bencinske avtomobile, kar je, kot poudarjata stroka in tudi evropska komisija, trend, ki se ne bo ustavil. Tako se je tudi Daimler Benz, ki je 135 let razvijal motorje z notranjim izgorevanjem, ta razvoj opustil. Pa niso le avtomobili ...