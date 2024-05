Vse kopalne vode so spet vsaj primerne

Velika večina evropskih kopalnih voda je odličnih glede na stroge evropske standarde, ugotavlja Evropska okoljska agencija (EEA). Po določenem rednem nadzoru vse preteklo leto v EEA opravijo analizo in jo predstavijo pred novo kopalno sezono. Kar 96 odstotkov uradnih kopalnih voda v EU izpolnjuje vsaj minimalne standarde kakovosti. Tudi v Sloveniji je tako, od 47 jih je 37 odličnih, 8 dobrih, ena zadostna in ena neklasificirana zaradi premalo podatkov.

Kot pravijo v EEA, analiza, ki so jo opravili skupaj z Evropsko komisijo, poudarja območja, kjer kopalci poleti lahko najdejo varne kopalne vode. Merila za kakovost voda je vsebnost bakterij Escherichia coli in drugih bakterij, ki pridejo v vodo z izločki. To so bakterije, ki lahko pri ljudeh povzročijo resne bolezni.

Najkakovostnejše kopalne vode imajo v Grčiji, Hrvaški, na Cipru in v Avstriji. V povprečju so kopalne vode na morju bolj kakovostne kot kopalne vode v rekah in jezerih.

Leena Ylä-Mononen, izvršna direktorica EEA, je dejala, da je dobro, da lahko državljani uživajo koristi 40 let obsežnega investiranja v višjo kakovost kopalnih vod. Nadzor kakovosti vse vode je ključno za naše zdravje in blagostanje, pa tudi za okolje v času, ko podnebne spremembe vodijo v ekstremne dogodke, tudi nalive, ki lahko negativno vplivajo na kakovost vode. Plavanje v onesnaženih vodah ni le tvegano za zdravje, temveč omaja tudi zaupanje državljanov.

»Od sprejema direktive o kopalnih vodah v 2006 se je delež odličnih kopalnih voda vseskozi povečeval, zdaj pa se je ustalil na 85 odstotkih,« dodaja Virginijus Sinkevičius, komisar za okolje, oceane in ribištvo.

Analiza temelji na nazoru 22.081 lokacij po EU, Albaniji in Švici.

Slovenija ima že vsa leta 47 lokacij kopalnih voda, 21 na morju, še 26 pa na Soči, Idrijci, Nadiži, Bledu, Bohinju, Šobčevem bajerju in Kolpi. V osrednji Sloveniji, na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju država in občine niso v 15 letih predlagale nobene nove lokacije, ki bi bila potem tudi ustrezno nadzirana.