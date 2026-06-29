Vse večji avtomobili ogrožajo varnost vseh

Evropska mesta preplavljajo vse večji cestni terenci, ki vse bolj prevladujejo na že tako omejenih parkiriščih. A ne zgolj to, meni strokovnjak za mobilnost Andrej Brglez, cestna delovišča so postala nevarna, širši avtomobili pa so vse večja grožnja tudi za kolesarje.

Poročilo organizacije Transport and Environment (T&E) in pobuda Clean Cities opozarjata, da bodo mesta do leta 2040 izgubila od 8,5 do 14 odstotkov parkirnih mest, če se bo velikost novih avtomobilov še naprej nenadzorovano povečevala. Bolj je ogrožena tudi varnost pešcev in kolesarjev, saj so večji avtomobili manj obvladljivi, drugi udeleženci se hitro znajdejo v mrtvem kotu, bolj nevarni pa so tudi ob trkih: kot je pokazalo lansko poročilo, višji avtomobili potisnejo pešca pod vozilo.

Povprečna dolžina novih avtomobilov se vsako leto poveča za 1,2 centimetra, skupna višina, širina in višina prednjega motorja pa se poveča za pol centimetra.