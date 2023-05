Vsi bi morali za druge delati tako, kot bi zase

V nadaljevanju preberite:

Mesta porabijo 65 odstotkov energije in izpustijo polovico emisij, zato je nujno sodelovanje tako gospodarstva kot občin in vlade. Mesta in podjetja želijo državno strategijo zelenega prehoda, podatke in merila, ki ne bodo vključevali samo cene naložbe, ampak bodo pri tem pomembni tudi trajnost in stroški vzdrževanja. »Slovenske montažne hiše so najboljše na svetu. Zakaj to lahko pokažemo v tujini, doma pa ne?« je težavo ponazoril Marko Lukić, direktor Lumarja.

Podjetja in občine so na dogodku Sodelovanje mest in gospodarstva za doseganje podnebnih ciljev v Ljubljani poudarili pomembnost sodelovanja pri zelenem prehodu. Nima samo Ljubljana težav z dnevnimi migranti, podobne ali še večje težave imajo tudi v Novem mestu, v Mariboru pa pravijo, da so sosedje pete najbolj razvite regije v Evropi in že zaznavajo velik odliv kadrov. Podjetja pravijo, da so v občinah pri projektih precej učinkovitejši kot država, vendar vsi potrebujejo enotno strategijo in podatke, ki jih v tujini dobijo zelo preprosto, pri nas pa baze niso vzpostavljene.