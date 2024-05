Vsi drugi emisije znižujejo, promet pa jih zvišuje

V nadaljevanju preberite:

Evropske prometne emisije se povečujejo od leta 1990 in kvarijo trende drugih sektorjev gospodarstva, saj so se do zdaj uspešno izmikale učinkovitim predpisom, ki bi zahtevali njihovo zmanjšanje. Ta rast je pripeljala tako daleč, da je promet v EU največji vir toplogrednih emisij. Kar 70 odstotkov emisij prometa povzroča cestni promet, predvsem avtomobili in tovornjaki, v zadnjem času tudi različna dostavna vozila.

V organizaciji Transport & Environment (T & E) opozarjajo, da so se emisije letal več kot podvojile od leta 1990. Ladijske emisije ostajajo na visokih ravneh. Leta 2022 je promet povzročal 29 odstotkov vseh emisij v EU, kar je skoraj podvojen delež od leta 1990 (17 odstotkov).