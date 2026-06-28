WHO: V Evropi med vročinskim valom več kot 1300 dodatnih smrti

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v nedeljo sporočila, da je bilo v Evropi od 21. junija zabeleženih več kot 1300 dodatnih smrti v povezavi z rekordnim vročinskim valom, ki je zajel večji del celine. Več deset milijonov ljudi je prestalo konec tedna v ekstremnih temperaturah, saj se smrtonosni vročinski val premika od zahoda proti vzhodu Evrope.

Francoski zdravstveni uradniki so v nedeljo zjutraj sporočili, da je bilo v tej državi samo od srede približno tisoč smrti več, kot je bilo pričakovano. Po vsej Evropi je bilo »od 21. junija zabeleženih več kot 1300 dodatnih smrti, povezanih z visokimi temperaturami,« je za zapisal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. »Toplotni stres se pogosto imenuje 'tihi morilec' - in evropski domovi, delovna mesta in šole niso bili zgrajeni za te temperature,« je ocenil.

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Po ocenah AFP naj bi v nedeljo v Evropi vsaj 191 milijonov ljudi pretrpelo temperature nad 35 °C, še posebej visoke pa so v Nemčiji, na Češkem, Madžarskem in Poljskem. Skupno 381 milijonov ljudi v Evropi, brez Turčije, bo doživelo temperature, ki bodo presegle 30 °C, kaže analiza, ki temelji na napovedih nemške meteorološke službe in projekcijah prebivalstva za leto 2025, ki jih je zbrala avstrijska nevladna organizacija Klimadashboard.

Milijoni ljudi po vsej celini trenutno »živijo v ekstremni vročini, na stotine jih je umrlo, šole so zaprte, električna omrežja so v okvari,« je opozoril Tedros. »Zaradi podnebnih sprememb in globalnega segrevanja se pojav vročinskega vala, ki se zgodi 'enkrat v generaciji', zdaj pojavlja skoraj vsako leto,« je dejal in poudaril, da je »Evropa najhitreje segrevajoča celina na Zemlji, saj se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja«.

Evropske države je pozval k »izvajanju akcijskih načrtov za zdravje v času vročine«, kot del prizadevanj za varovanje zdravja v luči podnebnih sprememb, poroča AFP.