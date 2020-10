Z genetiko nad posledice podnebnih sprememb

Ljubljana – Drevesa imajo najdaljše genetske zapise, v njih je zapisanih na milijone let razvoja, od sodelovanja z glivami, ki so rastlinam omogočile selitev na kopno, do zmožnosti fotosinteze ter časa brstenja in cvetenja. Zaradi podnebnih sprememb je počasna evolucija na veliki preizkušnji, tako zaradi naravnih nesreč kot škodljivcev.Na zaključni konferenci projekta Lifegenmon, ki so jo naslovili Gozdarska znanost za prihodnje gozdove: gozdni genetski monitoring in biotska raznovrstnost v spreminjajočem se okolju, so opozorili, da je genska raznovrstnost gozdov ključna za prilagajanje gozdov podnebnim spremembam. Projekt ...