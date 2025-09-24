Z izjemami so na trgu kakovostni peleti in drva

»Slaba kakovost zraka vpliva na nas bolj kot mnogi drugi okoljski dejavniki in predstavlja najpomembnejši vir zdravstvenih težav, povezanih z okoljskim onesnaževanjem,« pravi Tanja Bolte iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Jeseni in pozimi je zrak najbolj obremenjen z emisijami iz malih kurilnih naprav na lesno biomaso ter s kurjenjem zelenega odpada na prostem.

V zraku je več onesnaževal, od delcev plastike do saj, na dan pa se ga v naših pljučih zamenja vsaj 11.000 litrov. Vode naj bi ob tem spili dva litra. Posebej veliko delcev pa nastaja ob kurjenju vlažnih drv in različnih dodatkov. »Zato je ključnega pomena, da ljudje uporabljajo suha drva z manj kot 20 odstotki vlage in v napravah kurijo samo naravni les, nikakor pa obdelanega lesa, plastike ali drugih odpadkov,« opozarja Tanja Bolte.

Da onesnažen zrak neposredno vpliva na zdravje, je opozorila tudi dr. Majda Pohar z NIJZ. »Onesnaženost zraka je eden najpomembnejših okoljskih dejavnikov tveganja za zdravje, za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni in povečano umrljivost,« je povedala. Najbolj ranljivi so otroci, starejši, nosečnice in bolniki s kroničnimi boleznimi. Izpostavljenost delcem povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni, raka, okužbe dihal in z vsem tem tudi prezgodnjo umrljivost.

Onesnažen zrak ima izjemen vpliv na zdravje, saj na dan predihamo vsaj 11.000 litrov zraka z različnimi delci.

Po besedah Simona Dovrtla iz OZS je ključna odgovornost na uporabnikih. »Le pravilno vzdrževana kurilna naprava in suha drva zagotavljajo varno ogrevanje, čistejši zrak ter varovanje zdravja in premoženja,« je opozoril.

Na ARSO so ob tem pojasnili, da je Slovenija po onesnaženosti z delci še vedno med bolj obremenjenimi državami EU. Čeprav se kakovost zraka izboljšuje, bodo prihodnje leto veljale strožje mejne vrednosti, ki jih trenutne meritve pogosto presegajo. »Glavni vir delcev ostajajo mala kurišča na trda goriva – zlasti zaradi zastarelih naprav in neprimernega goriva,« je poudaril Marko Rus.

Eko sklad je predstavil podporo gospodinjstvom. Po besedah Tjaše Bandelj mreža ENSVET nudi brezplačno energetsko svetovanje in informacije o aktualnih spodbudah za okolju prijazne naložbe. Namen je zmanjšati rabo zastarelih individualnih kurišč, izboljšati energetsko učinkovitost stavb in posledično kakovost zraka.

Analize in meritve

Na Zvezi potrošnikov Slovenije pa so predstavili rezultate testov peletov in drv. Boštjan Okorn je povedal, da so »z redkimi izjemami na trgu kakovostni peleti, brez preseganja mejnih vrednosti anorganskih onesnažil«. Vsa testirana drva so bila ustrezno suha, a ponudniki pogosto uporabljajo različne enote, kar potrošnikom otežuje primerjave. Barbara Primc je dodala, da »je kurjenje vlažnih drv eden glavnih razlogov za večje onesnaženje zraka, nižji izkoristek in višje stroške ogrevanja«.

20 % je meja vlažnosti, do katere so drva še dovolj suha za učinkovito kurjenje.

Podrobne laboratorijske analize je izvedel Gozdarski inštitut Slovenije. Peter Smolnikar je poudaril, da je bilo letos v kakovostnem razredu A1 manj vzorcev peletov kot pretekla leta, največje težave pa ostajajo pepel in mehanska obstojnost. Pri drvih so v vseh vzorcih izmerili manj kot 20 odstotkov vlage, le v enem primeru so ugotovili 2,8 odstotka trohnobe.

Rezultati testov so brezplačno dostopni na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije. Več informacij o pravilnem kurjenju in kakovosti zraka pa je objavljenih na portalu Mope.