FOTO:Z manj vode do postrvi z manj kemije

Ljubljana – Danijel Gospić je v sodelovanju z lokalnimi podjetji v Rogaški Slatini uredil sistem pretočnih bazenov, v katerih goji več vrst postrvi, tudi avtohtono potočno postrv, pri tem pa porabi odločno manj vode, hrane in elektrike kot druge ribogojnice. Za 100 do 150 ton postrvi porabi le sedem litrov vode na sekundo, v Sloveniji pa drugi gojitelji postrvi vzgojijo 700 ton rib in porabijo 10.000 litrov vode na sekundo.S sedmimi litri vode na sekundo družba G2O obenem goji tudi krape, ki se hranijo z zooplanktonom, ta pa z iztrebki postrvi. Voda kroži med dvema ribnikoma s postrvmi, pri tem za 20 ton rib zasedejo 150 kvadratnih ...

