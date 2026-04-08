Z odpravo oznake GSO na slabšem kmeti in potrošniki

Evropski parlament bo 18. maja glasoval o predlogu zakonodaje, ki predvideva zrahljanje pravil o gensko spremenjenih organizmih (GSO) v EU. Če bodo poslanci predlog potrdili, označevanje GSO za gensko spremenjene rastline, ki se uporabljajo za pridelavo hrane, in končne prehranske izdelke, ki je zdaj obvezno, ne bo več potrebno.

»To ne bi ogrozilo le svobode izbire potrošnikov in kmetov, temveč tudi naše zdravje in okolje,« je za Delo povedala Clara Behr, odgovorna za področje NGT pri mednarodni zvezi biodinamičnih kmetov Demeter International. Organizacija je skupaj z IFOAM Organics Europe in Save our Seeds sprožila kampanjo, v kateri državljane poziva, naj evropskim poslancem pišejo za zavrnitev deregulacije GSO.