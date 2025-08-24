  • Delo d.o.o.
    Okolje

    Za katastrofalne požare so si Španci krivi sami

    Strokovnjaki razkrivajo, da za katastrofo niso krive le podnebne spremembe, temveč desetletja zgrešene politike in zanemarjanja podeželja.
    Španija je avgusta doživela najhujši vročinski val v zgodovini, ki je zanetil rekordne požare. FOTO: Mikel Konate/Reuters
    Galerija
    Španija je avgusta doživela najhujši vročinski val v zgodovini, ki je zanetil rekordne požare. FOTO: Mikel Konate/Reuters
    Ž. U.
    24. 8. 2025 | 16:58
    24. 8. 2025 | 16:59
    4:51
    A+A-

    Španija je avgusta doživela najhujši vročinski val v zgodovini, ki je zanetil rekordne požare in povzročil najvišje emisije ogljika v več kot dveh desetletjih. A medtem ko politiki s prstom kažejo na podnebne spremembe, strokovnjaki, ki jih navaja Politico, neposredno opozarjajo, da so korenine katastrofe globlje in segajo v desetletja napačnih odločitev in sistematičnega zanemarjanja podeželja.

    Ekstremna vročina je bila le sprožilec, menijo strokovnjaki. Španska državna meteorološka agencija (AEMET) je potrdila, da je bil šestnajstdnevni vročinski val v avgustu »najintenzivnejši v zgodovini meritev«, kot poroča AFP.

    Povprečna temperatura je bila za kar 4,6 stopinje Celzija višja od povprečja. Vendar pa strokovnjaki svarijo pred prelaganjem vse krivde na podnebne spremembe.

    Požari v Španiji so povzročili najvišje emisije ogljika v več kot dveh desetletjih. FOTO: Miguel Riopa/AFP
    Požari v Španiji so povzročili najvišje emisije ogljika v več kot dveh desetletjih. FOTO: Miguel Riopa/AFP

    »Podnebne spremembe tukaj igrajo vlogo, to je gotovo, vendar niso glavni vzrok in se ne smejo uporabljati kot izgovor za to, kar bi morale vlade storiti na področju preprečevanja,« je za Politico neposreden Jordi Vendrell, direktor neprofitne fundacije Pau Costa.

    image_alt
    Zakaj je v Sloveniji normalno dvomiti v znanost in zanikati podnebne spremembe?
    Njegove besede odražajo širše mnenje strokovne javnosti, predstavljene v članku Politica, ki trdi, da so pogoji za tako uničujoče požare v veliki meri posledica človeških dejavnikov, kar sproža bes med prebivalci.

    »Moja hiša, hiša mojega soseda, celotno moje mesto Castrocalbón je zgorelo, ker so naše oblasti nesposobne,« je po poročanju Politica na protestu v mestu León kričala 74-letna Josefina Vidal.

    Strokovnjaki opozarjajo, da korenine katastrofe segajo v desetletja napačnih odločitev. FOTO: Cesar Manso/AFP
    Strokovnjaki opozarjajo, da korenine katastrofe segajo v desetletja napačnih odločitev. FOTO: Cesar Manso/AFP

    Ključni problem, na katerega opozarjajo strokovnjaki v virih, je zapuščanje podeželja. »Požari, ki jih vidimo, so posledica desetletij bega s podeželja in odsotnosti upravljanja z gozdovi,« je za Politico poudarila Arantza Pérez Oleaga, prodekanica španske Zbornice gozdarskih inženirjev.

    V zadnjih desetletjih so kmetje in pastirji zapustili ogromna območja; po ocenah, ki jih navaja Politico, je v Španiji zdaj zapuščenih okoli 2,3 milijona hektarjev zemlje.

    Posledice takšnega razvoja so po mnenju strokovnjakov, ki jih navaja Politico, dramatične. Na teh območjih se je razrasla nenadzorovana vegetacija, kar je po besedah Eduarda Rojasa Brialesa, gozdarskega strokovnjaka s Politehnične univerze v Valencii, v zadnjih 50 letih povečalo količino biomase v Španiji za 160 odstotkov, poroča Politico. Ta biomasa deluje kot popolno gorivo za ognjene viharje, ki jih gasilci ne morejo več obvladati.

    image_alt
    Na rastlinsko prehrano bomo prešli tako ali drugače

    Povprečna temperatura med vročinskim valom je bila za 4,6 stopinje Celzija višja od povprečja. FOTO: Miguel Riopa/AFP
    Povprečna temperatura med vročinskim valom je bila za 4,6 stopinje Celzija višja od povprečja. FOTO: Miguel Riopa/AFP

    Strokovnjaki, citirani v Politicu, kritizirajo tudi zgrešeno predstavo o »nedotaknjeni naravi«. Víctor Resco de Dios, profesor gozdarstva na Univerzi v Lleidi, za Politico pravi, da je romantična »Disney ekologija« nevarna.

    »Ljudem moramo dopovedati, da sekanje dreves ni ekološki zločin,« pravi in dodaja, da z opuščanjem gozdov »sadimo požare, ki jih bomo imeli čez 20 ali 30 let«.

    Strokovnjaki pa s prstom ne kažejo le na preteklost, ampak tudi na sedanjo politiko. Opozarjajo, da se vlade raje osredotočajo na gašenje kot na preprečevanje, čeprav je slednje cenejše. Politico navaja, da je španski proračun za gašenje dvakrat večji od proračuna za preprečevanje.

    Po mnenju strokovnjakov so pogoji za uničujoče požare v veliki meri posledica človeških dejavnikov. FOTO: Mikel Konate/Reuters
    Po mnenju strokovnjakov so pogoji za uničujoče požare v veliki meri posledica človeških dejavnikov. FOTO: Mikel Konate/Reuters

    Ta pristop Arantza Pérez Oleaga za Politico opiše z besedami, ki jih mnogi razumejo kot ciničen politični izračun: »Za politika je izračun preprost. Lahko se fotografiraš ob gasilskem letalu, ki si ga kupil s sredstvi EU, ne moreš pa prerezati traku, ko z javnim denarjem očistiš gozd«.

    Da gre za resen problem, kaže tudi dejstvo, da je španski posebni tožilec za okoljska vprašanja sprožil preiskavo zaradi pomanjkanja načrtov za upravljanje z gozdovi, še poroča Politico.

    image_alt
    Marco Barotti: Umetnik z zvočnimi skulpturami obnavlja uničene koralne grebene

    Mnenje strokovnjakov, kot ga povzema Politico, je torej jasno: medtem ko je rekordna vročina prižgala vžigalico, so desetletja zanemarjanja podeželja, zgrešene politike in pomanjkanje politične volje ustvarila »sod smodnika«.

    Na zapuščenih območjih se je razrasla nenadzorovana vegetacija. FOTO: Mikel Konate/Reuters
    Na zapuščenih območjih se je razrasla nenadzorovana vegetacija. FOTO: Mikel Konate/Reuters

    Po njihovem mnenju bi bil obseg katastrofe, ki je po podatkih službe Copernicus povzročila najvišje emisije ogljika v 23 letih, preprečljiv.

