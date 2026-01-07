Za posodobitev gorskih kmetij zmanjkalo denarja

Na javnem razpisu je bilo zavrnjenih skoraj tri četrtine vlog.

Številni gorski kmetje so konec lanskega leta izvedeli, da ne bodo dobili denarja za posodobitev kmetij. Na javnem razpisu za naložbe je agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) zavrnila skoraj tri četrtine vlog. Od 226 jih je podprla zgolj 64. Med kmete je razdelila sedem milijonov evrov, medtem ko so ti zaprosili za dobrih 19 milijonov. »Z veliko žalostjo ugotavljamo, da se ne zavedate resnosti položaja hribovskih in gorskih kmetov. / .../ Gorski kmetje so z množičnimi vlogami na razpis jasno pokazali, da ne gre le za njihovo modernizacijo, ampak za veliko več, za njihov obstoj,« je v odprtem pismu ministrici za kmetijstvo Mateji Čalušić zapisala predsednica Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije Irena Orešnik. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ...