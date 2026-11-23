Pogin 12 goved na kmetiji v Zgornji Voličini, ki so ga na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sprva obravnavali kot domnevno neprimerno ravnanje z govedom, je dobil poimenovanje, bližje dejanskemu stanju. Njihov uradni veterinar je skrbnika živali zaradi domnevne storitve kaznivega dejanja mučenja živali ovadil državnemu tožilstvu.

Uradni veterinar se je odločil za ovadbo na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku inšpekcijskega nadzora, ter zbranih dokazov, so pojasnili na UVHVVR. Vzrok smrti goved je najverjetneje pomanjkanje vode in krme, uradno pa bo vzrok potrdila forenzična preiskava – raztelešenje živali –, ki bo zaradi več trupel trajala dlje, lahko nekaj tednov.