Za to obdobje je precej pretoplo

Neljubitelji mraza se v teh dneh ne pritožujejo. Pa vendar temperature niso primerne za sredino decembra, kar nas bi verjetno moralo skrbeti. Danes lahko čez dan pričakujemo temperature od 12 do 17 stopinj Celzija, jutri se bodo najvišje dnevne temperature gibale od 8 do 15 stopinj Celzija.»V Ljubljani so temperature za okoli osem, devet stopinj Celzija višje od dolgoletnega povprečja. Gledano celotno državo bi lahko govorili o temperaturah, ki so za pet do deset stopinj višje od povprečja,« pojasni dežurni meteorologz Agencije za okolje.Toplo obdobje, ki je posledica dotoka toplega zraka iznad severne Afrike, se bo nadaljevalo vsaj do nedelje. Pa tudi potem ne bo zelo hladno.»Trendi kažejo na segrevanje. Zime zadnjih let so precej toplejše od zim izpred 50 let. Seveda so nihanja iz zime v zimo, a povprečne temperature s dvigujejo. In ravno pozimi se ta dvig najbolj kaže,« razloži Velkavrh.Čeprav se bo nekoliko ohladilo, po nižinah v prazničnih dneh ne pričakujte snega, so jasni vremenoslovci.Najprej nas sicer čaka deževna epizoda. Že danes in jutri bo rahlo deževalo, v noči na soboto se bo dež na zahodu okrepil in razširil na vso Slovenijo. Meja sneženja se bo po Velkavrhovih besedah spustila do morda 1400 metrov nadmorske višine.V soboto bo pretežno oblačno, predvsem dopoldne bodo občasno še krajevne padavine, deloma plohe, lahko bo tudi zagrmelo. V nedeljo bo še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, na severovzhodu šele zvečer.Nato pa sledi obdobje suhega vremena.Precej pretoplo je tudi na južni polobli v Avstraliji. Včerajšnje popoldne je bilo v Avstraliji kot celoti najtoplejše v zgodovini meritev – v večjem delu države je bilo več kot 40 stopinj Celzija, povprečje najvišje temperature pa je znašalo 41,9 stopinje Celzija.