Za začetek tedna gozdov pohod iz Term Olimia do stolpa zdravja in veselja

Številni popotniki so se danes podali na Evropohod 2026 iz Term Olimia do Stolpa zdravja in veselja na Rudnici. S tem se je uradno začel Teden gozdov 2026, ki do 30. maja poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja.

»Evropohod v okviru evropskega pohodniškega gibanja Eurorando nas uči prav tega – spoštovanja do gozda, vode in kamna. Na srečanju poudarjamo razumevanje in varovanje podeželja, učenje o zgodovini ter ohranjanje zgodovinskih tradicij in struktur, hkrati pa spodbujamo medsebojno razumevanje in sodelovanje ljudi iz različnih delov Evrope,« je ob dogodku poudaril Jože Prah, predsednik komisije za evropske pešpoti v Sloveniji, katere član je tudi Zavod za gozdove Slovenije (ZGS).

Pohod od Term Olimia do stolpa zdravja. FOTO: Zavod za gozdove

Evropske pešpoti so mednarodni sistem pešpoti, namenjen rekreacijskemu pohodništvu prek različnih evropskih dežel. Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji skrbi za vzdrževanje evropskih pešpoti skozi Slovenijo: E6, E7 in E12. Letos obeležujemo tudi 40-letnico evropske pešpoti E7 v Sloveniji, ki so jo na pobudo gozdarja dr.trasirali leta 1986 in je danes dolga približno 650 kilometrov od Robiča do Hodoša.

Evropohod 2026 kot uvodni dogodek letošnjega Tedna gozdov posebej poudarja pomen odgovornega obiskovanja gozda. Pohodništvo ljudi povezuje z naravo, vendar nas hkrati opominja, da v gozdu nismo sami. Gozd je prostor življenja, dela, lastništva, varstva narave, rekreacije in učenja, zato zahteva znanje, odgovornost in spoštovanje.

»Evropopotniki imajo bogate in zelo konkretne izkušnje iz različnih držav in kultur. Srečanje je priložnost za izmenjavo praktičnih znanj, primerjavo pristopov k varstvu narave ter učenje iz uspehov in napak drugih. Predvsem pa je priložnost za razmislek o spoštljivem obnašanju v gozdu, kjer smo vedno gostje,« je dodal Jože Prah.

V Sloveniji je več evropskih pohodniških poti, tudi skozi gozdove. FOTO: Zavod za gozdove

Letos poudarek na več znanja in spoštovanja

Teden gozdov je vsakoletna slovenska akcija promocije gozdov in gozdarstva, ki tradicionalno poteka v zadnjem tednu maja ter v dnevih pred in za njim. V tem času se po Sloveniji zvrstijo številne prireditve, ki jih pripravljajo gozdarske ustanove. Letos ZGS v tednu gozdov pripravlja več kot 50 dogodkov, med njimi razstave, izobraževanja, strokovna vodenja, srečanja in predstavitve. Namenjeni so vsem generacijam, od otrok in družin do lastnikov gozdov, obiskovalcev narave in vseh, ki jih zanima, kako z gozdom ravnati odgovorno.