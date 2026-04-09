Zagorelo na Hočkem Pohorju

Popoldne je na Hočkem Pohorju izbruhnil požar. Malo pred 17. uro je zagorelo v gozdu, okrog 400 metrov od koče Luka, v gozdnatem delu Pohorja, priljubljeni točki za pohodnike in izletnike v okolici Maribora. Prebivalci in obiskovalci Pohorja so poročali o gostem dimu, ki se je valil nad gozdom. Gre za težko dostopen teren, so poročali različni mediji.

Požar je pod nadzorom, gasilska intervencija pa še poteka, so za portal N1 povedali na Gasilski brigadi Maribor. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) so bili o požaru obveščeni nekaj pred 17. uro. Na kraj so se nemudoma odpravili gasilci Gasilske brigade Maribor, poleg njih pa so bili aktivirani tudi člani prostovoljnih gasilskih društev (PGD), ki so pomagali pri gašenju in preprečevanju širjenja ognja.

Požarna ogroženost v naravnem okolju je trenutno precej velika, opozarja agencija za okolje (ARSO). Štajerska je glede požarne ogroženosti obarvana oranžno, za osrednji del države in del Gorenjske pa velja celo rdeče opozorilo, kar je najvišja stopnja požarne ogroženosti.