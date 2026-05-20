Zahteve po ekoloških živilih izpolnjuje vse več zavodov

Javni zavodi vse bolj vključujejo ekološka živila in živila iz shem kakovosti na jedilnike, kažejo rezultati nadzora inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Od zadnjega nadzora leta 2023 se je delež zavodov, ki dosegajo najmanj 12 odstotkov ekoloških živil, z devet odstotkov povzpel na 45 odstotkov. Kljub pozitivnemu trendu se na tem področju še vedno zatika, zato so na ministrstvu za kmetijstvo pripravili vodnik, ki bo zavodom olajšal vključevanje kakovostnejših in do okolja prijaznejših živil v prehrano.

Primerjava z nadzorom v letu 2023, ko javnim zavodom sicer še ni bilo treba dosegati predpisanih (15-odstotnih) deležev ekoloških živil in (20-odstotnih) deležev živil iz shem kakovosti – za ekološka živila je bil predpisan še 12-odstotni delež –, kaže izrazito izboljšanje, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo.

Letos je bilo v nadzor inšpektorata vključenih 73 javnih zavodov (osnovne šole, vrtci in drugi javni zavodi). Pri 33 je bil postopek javnega naročila zaključen, pri 40 še ne. Medtem ko je pred tremi leti 66,7 odstotka javnih zavodov, vključenih v nadzor, dosegalo manj kot pet odstotkov ekoloških živil, je bilo letos zavodov s tako nizkim deležem 16,4 odstotka. Delež tistih, ki dosegajo najmanj 12 odstotkov ekoloških živil, pa se je z 9,2 odstotka leta 2023 povzpel na letošnjih 45,2 odstotka.

Tudi na področju vključevanja živil iz shem kakovosti so rezultati po navedbah ministrstva zelo spodbudni. Leta 2023 je 56,3 odstotka zavodov, vključenih v nadzor, še dosegalo manj kot pet odstotkov teh živil, letos pa je bilo takšnih zavodov le še 8,2 odstotka. Hkrati se je povečal delež javnih zavodov, ki dosegajo najmanj 20 odstotkov teh živil – s 27,6 odstotka na 52,1 odstotka.

Večina pregledanih vrtcev zahteve že izpolnjuje

Posebej pozitiven napredek je po pojasnilih ministrstva opazen pri vrtcih, kjer je večina zavodov že dosegla oziroma presegla zahtevane deleže, napredek pa je opazen tudi pri osnovnih šolah. Pozitivni trendi se kažejo tudi v zavodih, kjer postopki javnega naročanja še niso zaključeni, kar kaže na nadaljnjo krepitev vključevanja živil iz ekološke pridelave in shem kakovosti.

»Rezultati nadzora kažejo, da javni zavodi vse bolj prepoznavajo pomen vključevanja do zdravja in okolja prijaznejših ter bolj kakovostnih živil v prehrano otrok, mladostnikov in drugih uporabnikov javne prehrane, hkrati pa se krepita sodelovanje z lokalnimi dobavitelji in odpornost prehranskih verig,« so prepričani na ministrstvu.

Kljub pozitivnim trendom izzivi pri zagotavljanju stabilne dobave, organizaciji ponudbe in administrativni podpori javnim zavodom pri izvajanju postopkov javnega naročanja ostajajo. Da bi organizatorji prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah te izzive lažje premagali, je ministrstvo na spletni strani prejšnji teden objavilo praktični vodnik, ki predstavlja dobre prakse in pristope za lažje vključevanje lokalnih ekoloških živil v postopke javnega naročanja. Podlaga zanj so dobre prakse ter dejanske finančne, pridelovalno-preskrbovalne, infrastrukturne in kadrovske možnosti.

Ministrstvo bo hkrati nadaljevalo in dodatno krepilo podporne aktivnosti. Po napovedih bo nadgradilo izvajanje delavnic in regijskih dogodkov za povezovanje členov verige preskrbe s hrano ter prenos dobrih praks, hkrati pa spodbujalo nadaljnji razvoj učinkovitih in stabilnih dobavnih verig.