Zakaj je čas, da nabavite zbiralnik vode

Pri izbiri zbiralnika za vodo je najpomembnejša njegova velikost in zbiralniki za vodo AQUAstay so na voljo v različnih. Katero izbrati, je odvisno od namena uporabe. Za zalivanje vrta, umivanje avtomobila in WC-kotličke zadostuje do 5000 litrov. Če temu dodamo še pranje perila, bo potrebna velikost 12.000 litrov, za prhanje pa še dodatnih 8000 litrov, kar nanese do 20.000 litrov.Ko se boste odločali o velikosti, se pogovorite s strokovnjaki, ki vam bodo zagotovo znali svetovati, kaj je za vas najbolj optimalno.Več o zbiralnikih vode si lahko preberete TUKAJ