Zakaj je cena lahko največja past pri nakupu sončne elektrarne

Razmišljate o sončni elektrarni? Zdaj je nedvomno pravi čas za takšno naložbo, ki vam bo olajšala mesečne stroške in hkrati omogočila, da boste tudi sami prispevali k ohranjanju okolja. Sončna energija je namreč odlična alternativa bolj invazivnim virom za pridobivanje električne energije.

Prednosti, ki govorijo v prid domače sončne elektrarne, je več:

nižji stroški za električno energijo

skrb za okolje

energetska neodvisnost

preprosta montaža in vzdrževanje

dolga življenjska doba

Rešite kviz: kako dobro poznate vse prednosti sončnih elektrarn?

Sončne elektrarne BISOL slovijo po vrhunski zmogljivosti in nizki stopnji degradacije, kar omogoča hitrejše povračilo naložbe in daljšo življenjsko dobo. FOTO: Bisol Group

S poceni naložbo do hitrejšega izkupička?

Ponudba na trgu je pestra, vendar naj vas pri izbiri ponudnika ne vodi samo cena. Nakup sončne elektrarne je namreč naložba, ki se splača samo, če boste izbrali takšno, ki vam bo dejansko zagotavljala popolno udobje oziroma brezskrbnost. Si predstavljate, na primer, da bi se na sončnih panelih že čez kakšno leto pojavile tehnične težave (zaradi slabe kakovosti izdelka ali površne montaže) ali pa da njena učinkovitost ne bi bila tako optimalna in bi v končni fazi vplivala na končni energetski izplen in posledično tudi na višino mesečne položnice?

Čeprav so si moduli različnih proizvajalcev glede na osnovne tehnične značilnosti lahko zelo podobni, se ključne razlike med njimi pokažejo torej šele pri njihovem delovanju in življenjski dobi.

Na kakovost modula poleg kakovosti materialov odločilno vpliva predvsem proces proizvodnje.

Samo kakovostni solarni moduli zagotavljajo pravo brezskrbnost Solarni moduli BISOL se ponašajo z rekordno nizkim deležem reklamacij, ki je le 0,01 % oziroma kar desetkrat nižji kot v avtomobilski industriji. V skoraj dvajsetih letih delovanja BISOL ni imel niti enega primera reklamacije zaradi vdora vlage ali delaminacije.

Kaj gre lahko narobe v proizvodnji

Nobena skrivnost ni, da številni proizvajalci po svetu uporabljajo neprimerne prakse za zniževanje stroškov izdelave solarnih modulov, ki jih je s prostim očesom nemogoče zaznati. Naj omenimo le nekaj najbolj pogostih. Nepravilno dimenzionirana folija EVA lahko povzroči delaminacijo, korozijo celic in spojev ter posledični padec moči modula. Posledica nezadostnega spajkanja je lahko popolna odpoved modula, prihranek pri nanašanju silikona na okvir modula pa se odraža v njegovi bistveno slabši mehanski vzdržljivosti. Če imamo pred očmi podatek, da celice v enem solarnem modulu v povprečju povezuje več kot 500 t. i. strun, drobnih žičk, ki jih je treba v procesu spajkanja spojiti na več kot 4000 posameznih mestih, si lažje predstavljamo, s kakšno detajlno naravnanostjo mora potekati celoten proizvodni proces za brezhibno delujoč modul.

Solarni moduli BISOL so razširjeni v več kot 100 državah sveta in po kakovosti spadajo v svetovni vrh. FOTO: Bisol Group

Kakovostna proizvodnja se pozna pri dodatnih kilovatih

Prav domača proizvodnja solarnih modulov je ena glavnih prednosti podjetja BISOL Group, ki svoje izdelke izvažajo v več kot 100 držav sveta – od Antarktike do Havajev.

Kakovost solarnih modulov BISOL redno preverja neodvisen certifikacijski organ z Dunaja OVE Testing and Certification. Najsodobnejša proizvodnja z visokospecializirano prilagojeno opremo in materiali, ki so celovito preizkušeni in certificirani, pa se odraža tudi pri energetskem izplenu sončne elektrarne. Poleg tega, da je realna izmerjena moč modulov BISOL še višja od deklarirane, imajo solarni moduli višjo učinkovitost pretvorbe in večji energetski izplen v primerjavi s konkurenco.

Do informacij o modulu zgolj s skeniranjem QR kode

V podjetju BISOL so rešitev za ključna vprašanja, s katerimi se srečujejo kupci pri nakupu solarnih modulov, našli v popolni sledljivosti proizvodnega procesa. Zasnovali so edinstven sistem sledenja, ki omogoča popolne informacije o modulu v vseh fazah proizvodnje. Zgolj z enostavnim skeniranjem QR kode, ki je na vsakem solarnem modulu, vam lahko kadar koli sporočijo vse o materialih, vgrajenih v solarni modul, hkrati pa vam tudi pokažejo slike testa elektroluminescence, ki ga opravijo na vsakem modulu in ki priča o brezhibnosti srca modula – solarnih celic.

FOTO: Bisol Group

Kakovost solarnih modulov BISOL je stalno preverjana z več kot 20 različnimi testiranji in neodvisnimi pregledi kupcev ter potrjena s stotinami mednarodnih in za posamezne države specifičnih certifikatov. Potrjujejo pa jo tudi kupci in inštalaterji. BISOL Group je namreč med prejemniki prestižnega znaka Top Brand na kar petih evropskih trgih − v Sloveniji, Belgiji, Franciji, Avstriji in Italiji.

Bi kupili modul, ki je bil narejen s prisilnim delom?

Ob vprašanjih glede kakovosti solarnih modulov pa v ospredje vedno bolj prihajajo tudi etična vprašanja. Vse več pokazateljev namreč kaže na suženjsko izkoriščanje delovne sile številnih proizvajalcev v solarni industriji. V skupini BISOL Group, ki na solarnem trgu deluje že od leta 2004, najstrožje regulirajo celotno nabavno verigo in skrbno bdijo nad tem, da pri proizvodnji njihovih produktov ni nedopustnih kršitev.

Naročnik oglasne vsebine je BISOL Group, d.o.o.