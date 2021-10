Zakaj pulover iz kašmirja ogroža snežne leoparde

Z Mihom Kroflom smo se pogovarjali o zahtevnih razmerah raziskovanja v visokogorju, sobivanju leopardov in drugih živali in tudi o tem, ali je to veliko mačko, ki ji pravijo tudi gorski duh, videl v živo v naravi.

Snežni leopardi opravljajo vlogo vrhovnih plenilcev v gorskih ekosistemih in so odlično prilagojeni na skrajne visokogorske razmere. Vendar se njihovo število zmanjšuje zaradi izgube habitata, pomanjkanja plena in podnebnih sprememb, razlog je tudi človekovo preganjanje zaradi krzna in plenjenja domačih živali. Po oceni Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) je na svetu le še okoli tri tisoč snežnih leopardov, toda ta ocena je po Kroflovem mnenju zelo verjetno previsoka, saj je bila pridobljena zgolj na podlagi raziskav na nekaj odstotkih območja razširjenosti populacije in s predpostavko, da so razmere podobne tudi drugje, kar po novih raziskavah ne drži vedno.

Snežni leopardi spadajo med najbolj ogrožene velike mačke na svetu, vendar so zaradi življenja v odročnem visokogorju še vedno slabo raziskani. Mednarodna ekipa raziskovalcev, v kateri je sodeloval tudi dr. Miha Krofel z oddelka za gozdarstvo biotehniške fakultete, je na štirih odpravah na mongolskem Altaju ugotavljala razširjenost tega skrivnostnega plenilca, imenovanega tudi gorski duh, in kako nanj vpliva reja drobnice, ki narašča predvsem zaradi globalnega povpraševanja po kašmirju.

Italijansko-švicarsko-slovensko odpravo je zanimalo, koliko snežnih leopardov živi na doslej še neraziskanih območjih mongolskega Altaja in kako sobivajo z drugimi živalskimi vrstami – sibirskim kozorogom, ki je poleg argalija njihov glavni plen, ter volkom, drugim največjim plenilcem. Vprašanje vpliva živinoreje se je pojavilo šele, ko so na terenu videli, kako močno se je ta v zadnjih letih razširila, pravi Krofel.

Ponekod stanje zadovoljivo, drugje so tako rekoč izumrli

V gorstvih Mongolije, predvsem na Altaju, živi druga največja svetovna populacija snežnega leoparda, za kitajsko, ki pa je zaradi odročnosti in zahtevnih razmer za terensko delo slabo poznana. Raziskovalci so se v letih 2015 ter 2017, 2018 in 2019 odpravili v neizprosno zimo polpuščavskega visokogorja, da bi jo bolje spoznali. Na štirih območjih zahodnega Altaja so ugotavljali prisotnost in številčnost snežnih leopardov s posnetki samodejnih kamer, ki so jih postavili, sledenjem v snegu in neposrednim opažanjem.

Ugotovili so velike razlike v gostoti populacije. »Ponekod je stanje še zadovoljivo, drugje pa ni tako rekoč nobenega leoparda več,« je povzel Krofel. Tako so na primer za narodni park Tavan Bogd na meji z Rusijo in Kitajsko, ki je največje zaščiteno območje v Mongoliji in tudi najvišji predel te države, strokovnjaki pred tem predvidevali, da je gostota snežnih leopardov velika, vendar je raziskava zdaj pokazala, da je vrsta tam praktično izumrla.

Po drugi strani pa so se v delu gorovja Sutaj, ki so ga obiskali na zadnji odpravi leta 2019 – kmalu po njihovem obisku je bilo območje razglašeno za naravni rezervat – snežni leopardi v fotopasti »ujeli« več kot dvestokrat. Na podlagi posnetkov so identificirali 23 živali in izračunali, da tam živi 1,3 snežnega leoparda na sto kvadratnih kilometrov. To je spodobna številka za to vrsto, če upoštevamo, da območje leži visoko na severu in da gre za manj produktivno okolje, pojasnjuje Krofel.

Skrivnostni gorski duh Snežni leopard (Panthera uncia), ta velika mačka s čudovitim kožuhom in dolgim repom (dolžina telesa 90–115 cm, dolžina repa 100 cm), ki ji med lovom na plen pomaga ohranjati ravnotežje in v katerega se ovije za zaščito pred mrazom, živi v težko dostopnih gorskih območjih srednje Azije. Njen habitat obsega več kot dva milijona kvadratnih kilometrov, razporejenih med 12 držav: Afganistan, Butan, Kitajska, Indija, Kazahstan, Kirgizija, Mongolija, Nepal, Pakistan, Rusija, Tadžikistan in Uzbekistan. Kar 60 odstotkov njenega življenjskega prostora leži na Kitajskem. S kratkim in gostim sivo-belim kožuhom s temnimi pikami in rozetami, širokimi šapami, ki olajšajo hojo po snegu, majhnimi in bolj okroglimi ušesi, ki zmanjšujejo izgubo toplote, ter širokimi in kratkimi nosnicami, v katerih se ogreje zrak, preden doseže pljuča, je snežni leopard popolnoma prilagojen življenju v mrzlem gorskem svetu, poraslem z redkim travinjem in grmičevjem. Njegov glavni plen so sibirski kozorog, argali (vrsta divje ovce) in baral (modra ovca). Lovi iz zasede ali z zalezovanjem. Običajno se plenu približa od zgoraj, nato se v vrtoglavi akciji za njim požene navzdol po prepadnem skalovju. Skoči lahko tudi deset metrov daleč. Snežni leopardi so teritorialne živali, vendar svojega ozemlja ne branijo tako agresivno kot druge velike mačke. Živijo samotarsko, toda posamezne živali se vseskozi sporazumevajo »na daljavo«. Samci in samice se gibajo skupaj le v obdobju parjenja, samice mladiče vzgajajo same. Mladiči prvi dve leti preživijo z materjo, nato se ločijo od nje in začnejo iskati svoj teritorij. V naravi živijo od 10 do 12 let.

Drobnica tudi v osrednjih delih zavarovanih območij

Vendar tudi ti odročni kraji niso ušli vplivom človeka, med katerimi danes prevladuje živinoreja. Ta je največji porabnik zemljišč na svetu, rejne živali pa vedno bolj izpodrivajo divje. Biomasa rejnih živali že predstavlja večino celotne svetovne biomase sesalcev. Travinje v visokogorju in gorstvu Osrednje Azije ljudje že stoletja uporabljajo za pašo domačih živali, toda v zadnjih letih je reja drobnice eksponentno narasla. To je večinoma posledica več milijard vrednega globalnega trga kašmirja, najbolj cenjenega tipa volne kašmirske koze.

V Mongoliji več kot tretjino zemljišč uporabljajo za pašnike, živinoreja pa predstavlja 40 odstotkov bruto domačega proizvoda. Država je postala druga največja izvoznica kašmirja, takoj za Kitajsko, leta 2019 so imeli 71 milijonov rejnih živali, od tega 29 milijonov koz. Reja drobnice je tudi glavni vir preživljanja ljudi na območjih, ki so jih obiskali člani mednarodne raziskovalne odprave.

Prve analize, ki so jih objavili v eni vodilnih znanstvenih revij za varstveno biologijo, Biological Conservation, kažejo na pomemben vpliv drobnice na vseh območjih raziskave, tudi v osrednjih delih naravnih rezervatov in narodnih parkov. Ti so eno zadnjih pribežališč za divje živali, v katerih je paša domačih živali na papirju prepovedana, vendar pa je tudi tam vse popaseno, pravi Krofel.

Samodejne kamere so posnele več sto tisoč fotografij živali, med katerimi so prevladovale domače živali, predvsem koze, ovce in udomačeni jaki. Analiza je pokazala, da se snežni leopard in deloma tudi sibirski kozorog izogibata mest, kamor se je razširila živinoreja. Krofel oriše tri verjetne razloge: čredam se umikata zaradi motenj, ki jih povzročajo rejci; sibirski kozorogi se umikajo pred drobnico, ker ta popase njihovo hrano, snežni leopardi pa jim sledijo. Tretji razlog za to, da je na območjih z več drobnice manj snežnih leopardov, bi lahko bil divji lov. Raziskovalci sumijo, da je ta glavni razlog, da je snežni leopard skoraj povsem izginil iz narodnega parka Tavan Bodg.

Obseg divjega lova na mongolskem Altaju sicer ni znan. Po domnevah raziskovalcev je med drugim povezan z narodnostjo oziroma veroizpovedjo. Rejci drobnice v provinci Bayan Olgii, kamor spada Tavan Bodg, pripadajo etnični skupini Kozakov, ki so muslimani – raziskovalci so med njimi opazili več orožja, pasti in ustreljenih volkov – medtem ko gorovje Sutaj poseljujejo Mongoli, ki so budisti in imajo zato načeloma strpnejši odnos do živali.

Boljši nadzor nad pašo

Nasprotno od ugotovitev o vplivu prisotnosti drobnice na snežne leoparde in njihov plen je volkove prisotnost drobnice privlačila, še posebej kadar je bila ta stran od naselij. Volkovi drobnico tudi redno plenijo, če ni dovolj zaščitena, so ugotovili raziskovalci. »Rezultati kažejo, da bi naraščajoča reja drobnice v azijskem visokogorju lahko imela različne vplive na različne vrste. Najslabše jo bosta bržkone odnesli najbolj ogroženi vrsti, snežni leopard in sibirski kozorog, ki je njegov najpomembnejši plen in z živino tekmuje za revno pašo v tem ekstremnem okolju. Domače živali ne izpodrivajo volkov, vendar imajo lahko tudi ti težave zaradi naraščajoče živinoreje, saj pogosto postanejo žrtev rejcev drobnice, ki želijo preprečiti škodo na svojih živalih,« so strnili ključne ugotovitve. Krofel se boji, da se bo na območjih, ki so že tako revna s hrano zaradi malo padavin, velike nadmorske višine in erozije, zgodil zlom, ko bo zaradi prepasenosti zmanjkalo hrane za živino. Še prej bosta izginila sibirski kozorog in argali ter z njima verjetno tudi snežni leopard.

Na podlagi rezultatov raziskovalci opozarjajo, da ohranjanje ogroženih gorskih živalskih vrst očitno ni združljivo s hitrim širjenjem živinoreje v občutljiva visokogorska območja. Priporočajo boljši nadzor nad prosto pašo živine vsaj v osrednjih delih zavarovanih območij. Prav tako ob hitrem širjenju živinoreje opozarjajo na pomen učinkovitih ukrepov za zaščito drobnice pred volkovi in drugimi plenilci, s čimer bi lahko omejili konflikte ter posledično zakonito in nezakonito ubijanje divjih živali.

Poleg sobivanja snežnih leopardov z drugimi vrstami so raziskovalci proučevali njihovo medsebojno sporazumevanje, vendar podatkov še niso analizirali. Znano je, da večinoma komunicirajo s puščanjem kemičnih sporočil – označevanjem teritorija z urinom in drgnjenjem ob predmete. Poleg tega v tla kopljejo jamice, ob katerih včasih pustijo iztrebke – enako delajo pume in navadni leopardi – občasno se tudi oglašajo. Raziskovalci so opazili še, da je teritorij samcev precej večji kot pri samicah, kar so sicer pokazale že druge raziskave.

Prikazal se je gorski duh

Odprave niso bile tako drage, kot so bile logistično in izvedbeno zahtevne, pravi Krofel. Za vsako so si vzeli tri tedne, potekale so pozimi, marca in aprila, saj je to obdobje parjenja snežnih leopardov, ko se tudi največ premikajo. Ekipo so sestavljali štirje Evropejci, trije lokalni sodelavci in lokalna prevajalka v angleščino, ki je tudi skrbela za hrano. »Najeli smo terensko vozilo z voznikom in se peljali po cesti, dokler je šlo – do zadnje jurte, kjer smo prespali, naprej pa smo šli peš,« opisuje Krofel.

Vsak dan so prehodili okoli 20 kilometrov in opravili en ali dva vzpona ter postavili fotopasti. Večinoma so lokacije izbirali po občutku in prejšnjih izkušnjah, pri čemer so si pomagali z opažanji, da se snežni leopardi radi zadržujejo na visokogorskih grebenih in v ozkih gorskih dolinah, nekatere lokacije pa so izbrali tudi po sledeh markiranja. Pasti so bile aktivne tri mesece, zatem jih je pobrala ekipa lokalnih sodelavcev.

Na terenu so bili tudi več kot 12 ur na dan, kar je bilo zaradi velike višine zelo naporno, poleg tega so delo oteževale nizke temperature – »minus deset stopinj pomeni topel dan« – in neizprosen leden veter, ki biča ves čas. Krofel je na eni od odprav shujšal za šest kilogramov in dobil ozebline na nožnih prstih. A trud je bil več kot poplačan z lepimi razgledi z gorskih grebenov in s tem, da je videl gorskega duha. »Nisem ga niti imel na seznamu želja, ker sem vedel, da ga je realno skoraj nemogoče videti. Imel sem velikansko srečo,« se zadovoljno nasmeji.

Z naravovarstvenim nadzornikom v gorovju Sutaj sta šla postavljat fotopasti, ko sta naletela na svež leopardov plen, samico jaka, ki jo je uplenil prejšnjo noč. Novozapadli sneg je razkril plenilčeve sledi, te so od plena vodile na gorski greben. Tam nekje mora biti, sta se strinjala, odvrgla nahrbtnik, pograbila daljnogled in se zastrmela proti grebenu. Na srečo je bil snežni leopard na obzorju, in ne za ali pred njim, sicer ga ne bi uzrla. Z razdalje kakšnega kilometra sta videla njegovo glavo z okroglimi ušesi. Naslednji dan se je na lokacijo odpravila vsa ekipa, saj takšne priložnosti ne gre zamuditi, a gorski duh se jim ni več prikazal. Vedo pa, da je bil samec, saj so posnetki fotopasti, ki so jo postavili ob plenu, h kateremu se je še nekaj dni vračal, razkrili njegove testise.

Dogodek je bil med drugim pomemben zato, ker je bilo prvič zanesljivo potrjeno, da lahko snežni leopard lovi tudi veliko večji plen. Doslej je veljalo, da skrajna teža njegovega plena za trikrat presega njegovo težo (približno 180 kilogramov), jak pa jo presega za kar petkrat. Članek o tem je Krofel s sodelavci objavil v reviji Ethology Ecology & Evolution.